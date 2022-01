Fiica lui Aurelian Preda, mărturii zguduitoare, la cinci ani de la moartea tatălui ei: “Am avut trei tentative de sinucidere, două chiar de curând”

Anamaria Rosa nu poate accepta faptul că tatăl ei, Aurelian Preda, a fost răpus de boală. La cinci ani de la moartea interpretul de muzică populară, tânăra face mărturii zguduitoare. Recunoaște că a avut trei tentative de a-și pune capăt zilelor, două chiar de curând.

În vârstă de 21 de ani, Anamaria Rosa a realizat, într-un final, că sinuciderea nu reprezintă o soluție și că trebuie să-și trăiască viața, indiferent de greutățile pe care le întâmpină. A căutat ajutor în credință, iar în prezent și-a găsit liniștea.

(VEZI AICI: A MURIT. FIICA LUI AURELIAN PREDA, ÎNGENUNCHEATĂ DE ATÂTA SUFERINȚĂ)

“Deși sunt o persoană foarte, foarte credincioasă, da, am avut trei tentative de sinucidere. Una după moartea tatălui meu, și două de curând. Dar sunt foarte credincioasă și n-am putut să fac acest pas. Poate l-am făcut la disperare, poate lumea nu înțelege… Da, era s-o fac de trei ori și nu e normal pentru că viața e frumoasă și trebuie s-o trăim din plin. Așa că, dacă aveți gânduri de sinucidere, dacă aveți depresie, anxietate, atacuri de panică, nu vă lăsați bătuți, căutați cel mai mic lucru de care să vă bucurați”, a spus Anamaria Preda.

Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, are probleme financiare. “Îmi este greu”

Fiica lui Aurelian Preda a mai precizat că nu are lângă ea mulți oameni care să o sprjine în momentele dificile. Este, însă, coștientă că trebuie să fie puternică și să încerce să depășească orice obstacol, indiferent de cât de greu ar fi.

“Financiar îmi este greu, doar că am reuşit să fac un echilibru în viaţa mea. Mi-a fost greu în jur de patru ani, în care mi-a fost foarte greu să îmi găsesc acest echilibru. Dar uşor-uşor l-am găsit, şi emoţional, şi psihic, am şi câţiva oameni lângă mine, foarte puţini. Este greu. Dar eu sunt şi o persoană credincioasă. Mulţi mi-au fost aproape şi m-au înţeles, dar alţii m-au judecat şi aş vrea ca de-acum încolo să fie totul cât mai pozitiv, să ofer pozitivitate şi să fiu un exemplu bun”, a declarat Anamaria Rosa Preda, potrivit click.ro.

(NU RATA: FIICA REGRETATULUI AURELIAN PREDA ÎL ACUZĂ DE ABUZ SEXUAL PE CÂNTĂREȚUL CARE TREBUIA SĂ-I FIE TATĂ!)