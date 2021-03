Fiica lui Gabi Luncă, dezvăluiri despre starea celebrei cântărețe diagnosticată cu SARS-CoV-2: “Ținând cont de vârsta dânsei, nu ne putem pronunța”

Rebeca Onoriu a acceptat să ofere informații despre lupta pe care mama sa o duce după ce a fost diagnosticată cu SARS-CoV-2. În prezent, Gabi Luncă nu este intubată, însă, are nevoie de masca de oxigen și, a precizat fiica sa cea mică, deocamdată, medicii nu se pot pronunța în legătură cu evoluția stării sale de sănătate.

Rebeca Onoriu, mărturisiri emoționante despre mama ei care se luptă cu noul coronavirus

Potrivit declarațiilor făcute de Rebeca Onoriu, mama sa nu a știut că s-a contaminat cu noul coronavirus și speră că nu i s-a spus nimic despre diagnostic la Spitalul Județean Ilfov, unde este internată. Fiica artistei Gabi Luncă a povestit că a vorbit la telefon cu aceasta și se roagă pentru ca lupta cu temuta maladie să se încheie cât se poate de repede.

“Este stabilă, cooperant, dar este nevoie de masca de oxigen. Ținând cont de vârsta dânsei nu ne putem pronunța. Am auzit de COVID, cât este de puternic, dar am trăit, am simțit puterea Domnului. I-a fost administrat un tratament sigur și așteptăm să dea rezultat, sperăm, ne rugăm. Ieri am vorbit, chiar dânsa m-a sunat. Mama a tușit un picuț și atât ne-a trebuit. A făcut un test PCR, a ieșit pozitiv. Ea nu a știut că a avut COVID, vreau să cred că nici acum nu știe. Ea știe că are o pneumonie, ea a mai avut una. Este internată și ne bucurăm că a acceptat și că, totodată, am și găsit și unde. O echipă de medici are grijă de ea, păstrăm legătura”, a dezvăluit fiica cântăreței pentru Antena Stars.

Gestul impresionant făcut de Rebeca Onoriu pentru celebra sa mamă

Rebeca Onoriu a mai mărturisit că, de când pandemia a pus stăpânire pe România, ea nu își mai sărută mama pe obraji, ci doar pe mâini, sperând că astfel o va proteja mai bine de virusul SARS-CoV-2.

“Ieri am vorbit cu mama, nu se înțelege greșit, că ar fi intubată. Evităm, nu e cazul. Sperăm să nu ajungem în faza aceea. Din păcate cât am căutat să o protejăm pe dânsa… mai că nu i-am pus dezinfectant în mâncare. De un an de zile îi sărut doar mâinile, nici măcar pe obraji, ca să o protejez. S-a întâmplat din nefericire și la noi”, a mai spus Rebeca Onoriu, conform sursei citate mai sus.

Vezi și: EXCLUSIV | Rebeca Onoriu, despre coșmarul trăit când a aflat că mama ei are cancer: “Totul s-a prăbușit. Am simțit că universul meu se sfărâmă încet”

Gabi Luncă s-a pocăit după ce i-a murit primul copil

Viața îndrăgitei artiste Lina Elena Gabriela Luncă a fost presărată cu multe drame. Pe când avea doar trei ani, ea a rămas orfană de mamă, iar la vârsta de 23 de ani, a mai traversat o cumpănă după ce s-a îmbolnăvit foarte tare. Ziua în care a devenit mămică pentru prima dată a fost una dintre cele mai frumoase, însă, mica ei prințesă a murit în ziua în care a fost botezată, iar cântăreața a decis să treacă la penticostali.

“Eu nu-i spusesem lui Onoriu de promisiunea pe care o făcusem (n.r.: Lui Dumnezeu) când era să pierd sarcina. Oricine se uita la ea, o vedea ca pe oricare copil normal, dar de câte ori mă duceam eu să o iau în braţe se petrecea ceva inexplicabil. Cum apăream eu la pătuţul ei,fetiţa mea se schimba la faţă şi, din albă devenea pământie şi începea să devină agitată. Am înţeles că nu se manifesta aşa numai în prezenţa mea”, a povestit vedeta într-un interviu mai vechi acordat jurnaliștilor publicației Libertatea.