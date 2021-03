Gabi Luncă, în stare gravă la ATI din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Îndrăgita artistă are 81 de ani și s-a luptat cu temutul cancer

Celebra artistă Gabi Luncă a fost internată la secția ATI a Spitalului Judeţean Ilfov din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Potrivit celor mai noi informații, cântăreața de muzică populară și lăutărească pare a nu fi în pericol, pentru că organismul ei a răspuns bine la tratamentul care i-a fost administrat de medici.

Gabi Luncă, internată la ATI după ce a contractat COVID-19

În vârstă de 81 de ani, îndrăgita solistă are comorbidități și are nevoie de ajutorul aparatelor ca să poată respira fără dficultate, au relatat cei de la spynews.ro. Medicii au mai spus că mama Rebecăi Onoriu este stabilă hemodinamic, nu are febră, dar prezintă simptome specifice infecției cu temutul COVID-19. În prezent, cântăreața Gabi Luncă este stabilă, cooperantă, cu o stare staționară.

În trecut, Gabi Luncă a suferit de cancer de sân, a petrecut mult timp în spitale, îndurând tratamentele și ședințele de chimioterapie care și-au pus amprenta asupra fizicului, dar și psihicului său. Ea este convinsă că a reușit să treacă cu bine peste această grea încercare datorită rugăciunilor pe care le-a făcut. Artista are un băiat și trei fete: Emanuel, Estera, Sara şi Rebeca, iar primul copil a murit la scurt timp după ce a fost creștinat.

Gabi Luncă s-a pocăit, după ce primul copil i-a murit imediat după botez

Viața îndrăgitei artiste Lina Elena Gabriela Luncă a fost presărată cu multe drame. Pe când avea doar trei ani, ea a rămas orfană de mamă, iar la vârsta de 23 de ani, a mai traversat o cumpănă după ce s-a îmbolnăvit foarte tare. Ziua în care a devenit mămică pentru prima dată a fost una dintre cele mai frumoase, însă, mica ei prințesă a murit în ziua în care a fost botezată, iar cântăreața a decis să treacă la penticostali.

“Eu nu-i spusesem lui Onoriu de promisiunea pe care o făcusem (n.r.: Lui Dumnezeu) când era să pierd sarcina. Oricine se uita la ea, o vedea ca pe oricare copil normal, dar de câte ori mă duceam eu să o iau în braţe se petrecea ceva inexplicabil. Cum apăream eu la pătuţul ei,fetiţa mea se schimba la faţă şi, din albă devenea pământie şi începea să devină agitată. Am înţeles că nu se manifesta aşa numai în prezenţa mea”, a povestit vedeta pentru publicația Libertatea.

Sursa foto: Facebook / Rebeca Onoriu