Lorena, fiica lui Ilie Balaci, l-a dat în judecată pe Eugen Trică, bărbatul care i-a fost alături timp de 17 ani. Motivul este halucinant! Ex-fotbalistul Stelei ar fi refuzat să plătească pensia alimentară pentru copii. Lunar, fostul fostul internațional era obligat să achite aproximativ 100 de euro. Dar ar fi “uitat”! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile din dosar.

În 2015, Lorena și Eugen Trică au îngroșat rândurile vedetelor care au ales să divorțeze în discreție, departe de ochii curioșilor și fără să inițieze un scandal mediatic. Separarea a avut loc la notar, cu anumite clauze pe care fostul fotbalist s-a angajat să le îndeplinească. Lucru care nu s-a întâmplat. Motiv pentru care fiica regretatului Ilie Balaci a luat atitudine.

(VEZI AICI: LORENA BALACI, CUVINTE DURE LA ADRESA LUI HAGI DUPĂ CE ȘI-A ASUMAT DESCOPERIREA FOTBALISTULUI IANIS MALAMA)

“Nu-și mai vorbesc, nu mai au nicio relație!”

Pe 31 ianuarie, la Judecătoria Sectorului 1 București, Lorena a înregistrat un dosar de “încuviinţare executare silită” pe numele lui Eugen Trică. Primul termen nu a fost, încă, stabilit. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat și motivul pentru care cei doi foști soți au ajuns la cuțite. La mijloc este o sumă infimă, de aproximativ 100 de euro pe lună.

“Este vorba despre o convenție civilă pe care o au de când au divorțat la notar. Acolo sunt scrise obligațiile și îndatoririle, ca tată, pe care le are Eugen Trică. Este vorba de un titlu executoriu. Mai exact, de neplata pensiei alimentare. La mijloc este suma de 500 lei pe lună. Ei nu-și mai vorbesc, nu mai au nicio relație. Nu mai țin legătura. Cert este că Lorena nu plătea un executor pentru o lună sau două. Nu a plătit pensia de o bună perioadă. Nu are nevoie de acești bani, dar ideea este că Lorena trebuie să se lupte pentru drepturile copiilor”, a povestit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o persoană din anturajul Lorenei Balaci.

Au împreună doi copii!

Lorena Balaci şi Eugen Trică au fost căsătoriți timp de 17 ani. Au împreună doi copii, Hristu (18 ani) și Atanas (13 ani). După divorț, copiii au rămas în grija mamei, dar tatăl, se interesează constant de soarta lor. Cel mic este fotbalist la Juventus București, la grupa 2004. Recent, a debutat pentru reprezentativa U-17 a României, semn că este super talentat.

(CITEȘTE ȘI: EUGEN TRICĂ ŞI-A ”TRAS” IUBITĂ NOUĂ)

Lorena Balaci: “Am încercat să reparăm, dar nu a mers!”

Se pare ca ruptura dintre cei doi soți este mai veche, având în vedere că, în decursul timpului, au încercat să-și ofere și alte șanse, însă destinul a funcționat în defavoarea lor:

“La noi nu s-a pus problema de infidelitate. Nici eu nu am fost genul de soție care să caut prin buzunare, să citesc SMS-uri. Poate m-a înșelat, nu știu asta, dar eu nu am simțit asta. Restul e cancan, am eu vorba asta. La noi s-a deteriorat relația pe parcurs, divorțul a fost o decizie atent cântărită.

Nu a mai funcționat, am încercat să reparăm, dar nu a mers. Asta este. Noi am stat mult separat, eu nu am mers cu el în orașele unde a antrenat, și, la un moment dat, asta s-a văzut. Eugen nu m-a prea luat în serios cu afacerea mea și nu m-a susținut. Zicea la modul…«Se joacă și nevastă-mea cu niște haine». Dar, pentru mine, brandul meu e ca și copilul meu”, a declarat Lorena Balaci imediat după ce a divorțat de Eugen Trică.

(NU RATA: DUPĂ DIVORȚ, LORENA BALACI PUNE PUNCTUL PE “I”)