Lorena Balaci, cuvinte dure la adresa lui Hagi după ce și-a asumat descoperirea fotbalistului Ianis Malama

Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, l-a criticat dur pe Gică Hagi pentru că și-a asumat descoperirea fotbalistului Ianis Malama, născut în 2004.

”Am citit cu întristare o declarație a lui Gheorghe Hagi. Declarația sună ceva de genul: «Nu l-a văzut nimeni, l-am văzut doar eu. E extraordinar. Cred mult în el. E stângaci, o s-o aibă adversarii grea cu el». Copilul are 14 ani. A fost crescut în curtea lui Juventus București (n.r. actuala Daco-Getica). Copilul e de la 7 ani la Juventus București. Mă refer la antrenorul care l-a descoperit pe Ianis Malama. Chiar dacă aș fi unul ca Ilie Balaci, nu am voie să-l ignor pe ăla care e 7 trepte sub mine, pentru că de la el îmi vine marfa. Eu trebuie să-l încurajez pe ăla și să spun mulțumesc Cristian Cîmpean că l-ai descoperit pe acest copil”, a spus Lorena Balaci la GSP LIVE.

Cristian Cîmpean, antrenorul la care face referire Lorena, a postat în urmă cu 4 zile o poză pe contul său de Facebook ca dovadă faptului că el l-a descoperit pe tânărul jucător.

„Incredibil, dar adevărat! Afirmațiile Regelui Hagi care te fac să te lași de antrenorat! Dovada vie că Ianis Malama este descoperit de domnul Gheorghe Hagi la 15 Ani. Până acum a fost invizibil. E păcat că noi chiar dacă suntem club mic nu ne vede nimeni meritele”, a scris Cristian Cîmpean pe contul de socializare.

Hagi a reacționat

Hagi a reacționat prompt astăzi, după ce a fost criticat de Lorena Balaci și Cristian Cîmpean. A fost emis un comunicat în care le-a cerut scuze clubului și antrenorului care l-au format pe juniorul Malama.

„În urma confuziei create în privința jucătorului Ianis Malama, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, face următoarele precizări:

– Declarațiile mele referitoare la jucătorul Ianis Malama, pe care le-am făcut în cadrul unei conferințe de presă, au fost interpretate greșit și s-a creat o confuzie pe care o regret.

– Am spus doar că l-am descoperit pe Ianis Malama în cadrul Academiei, pentru că am observat potențialul acestui jucător la această vârstă.

– Respectăm și avem toată admirația pentru munca celor de la Juventus București (actuala Daco-Getica), care au crescut și format acest jucător până la această vârstă și ca atare avem încheiat un protocol cu gruparea bucureșteană.

– Ne cerem scuze clubului Juventus București (actuala Daco-Getica) și antrenorului Cristian Cîmpean pentru confuzia și interpretarea greșită”, se arată în comunicatul Viitorului.