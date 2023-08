Fiica lui Liviu Vârciu îi calcă pe urme. Carmina își dorește o carieră muzicală: „Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt mai bine”

Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu îi calcă pe urme. Tânăra de 21 de ani își dorește o carieră muzicală și este gata de un debut grandios. Aceasta spune că a moștenit talentul tatălui său, dar în ceea ce privește vocea îl depășește, fiind mai înzestrată.

Până nu de mult, Carmina a locuit în Arad alături de mama ei, Ami Teiceanu. Însă, după terminarea liceului, tânăra s-a mutat la București, unde și-a continuat studiile și plănuiește să calce pe urmele tatălui său. Aceasta i-a moștenit talentul și visează la o carieră muzicală, dar și una în televiziunea i-ar surâde.

„Vreau un debut de impact”

Acum, Carmina este la facultate, însă este destul de prezentă și în mediul online. Momentan aceasta se concentrează pe studii, însă își plănuiește și o carieră muzicală. Tânăra spune că și-a moștenit tatăl, dar în ceea ce privește talentul muzical l-a depășit.

Carmina intenționează ca în curând să își facă debutul pe scena muzicală și speră să fie unul de impact. De asemenea, aceasta și-ar dorit să lanseze și o piesă alături de Liviu Vârciu, însă asta după ce își va face un renume de una sigură.

„Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună.

Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop. Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, a declarat Carmina, potrivit playtech.ro.

„Sunt copia la indigo a tatălui meu”

Pe lângă cariera muzicală, Carmina visează să ajungă și în televiziune sau pe marile ecrane. Aceasta spune că a moștenit tot de la tatăl său și este la fel de carismatică precum el. Tânăra și-ar dori să facă echipă cu Liviu Vârciu pe micile ecrane și să prezinte împreună o emisiune.

„Sunt copia la indigo a tatălui meu, i-am moștenit toate părțile, și cele bune, dar și cele rele. Chiar și treaba cu datul din gură am moștenit-o tot de la el. În plus, avem aceeași carismă. Mi-ar plăcea să prezentăm o emisiune tv sau să jucăm într-un film, mai ales că și eu sunt actriță. Am jucat la Arad, în piese de teatru, în anii de liceu.

Mi-ar plăcea să facem echipă și la Nea Mărin, emisiunea de la Antena 1, ne-am completa foarte bine. Avem acest avantaj, de a ne citi gândurile, știu ce gândește, suntem spontani și glumeți, ne completăm foarte bine”, a mai spus Carmina.