Liviu Vârciu, tătic pentru a patra oară?! Dezvăluiri neașteptate: ”Nu am închis încă maternitatea!”

Rolul de tătic pare că îi priește de minune lui Liviu Vârciu. Deși în urmă cu doar câțiva ani nu mulți îl vedeau în această postură, vedeta a demonstrat că este un familist convins și se descurcă de minune cu cei mici. Acesta se pricep atât de bine încât este gata și de al patrulea copil.

Liviu Vârciu are în prezent trei copii. Dintr-o relație anterioară, prezentatorul TV o are pe Carmina, fata cea mare, care a ajuns la vârsta de 21 de ani. Iar din relația cu Anda Călin, acesta are doi copii, Anastasia, în vârstă de șase ani, și un băiețel de trei ani. Însă, se pare că Liviu Vârciu este gata și pentru al patrulea membru al familiei, iar recent a vorbit despre acest subiect.

Liviu Vârciu, al patrulea copil

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de mai bine de șapte ani și au împreună doi copii. Relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine, iar vedeta Antena 1 este gata să mai facă încă un pas în față.

În cadrul unui interviu recent, Liviu Vârciu a mărturisit că se gândește la încă un copil. Se pare că acestuia îi priește rolul de tătic și familia lui s-ar putea mări în viitor. Însă, pentru moment cel puțin, Anda Călin nu pare să fie pe aceeași lungime de undă cu partenerul său. Cei doi micuți îi ocupă acesteia tot timpul și nu simte că este momentul pentru o nouă sarcină.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit ego.ro.

„E fratele meu mai mare, nu tata”

Despre cum este Liviu Vârciu în postura de tată a vorbit fata cea mare a acestuia. Deși cei doi au avut în ultimul timp câteva neînțelegeri, Carmina are totuși numi cuvinte de laudă la adresa părintelui său.

Se pare că Liviu Vârciu este un tată „la modă”, iar Carmina îl percepe mai mult ca pe un frate. Poate să vorbească despre multe lucruri cu el. Și chiar și atunci când devine autoritar, situația nu este una tensionată, iar problemele se rezolvă rapid.

„Sunt mândră de tata din toate punctele de vedere. Tot timpul am susținut ideea că parcă e fratele meu mai mare, nu tata. Bine, avem momente și de tată fiică, dar mai mult ca frate-miu.

Mai pune câteodată piciorul în prag, ce să faci, asta este, dar are un mod de a pune piciorul în prag foarte drăgălaș, să zic așa”, declara Carmina Vârciu, potrivit WOWbiz.ro.