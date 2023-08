Iubita lui Liviu Vârciu, „atacată” de bărbați! Vedeta a aflat și a avut o replică devastatoare. „Dacă îmi iau femeia...”

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de 7 ani! Deși la început oamenii nu le-au dat prea multe șanse împreună, iar momentele grele nu i-au ocolit, cei doi și-au dat seama că nu pot să trăiască unul fără celălalt, astfel, au făcut totul pentru a-și salva relația. Și au reușit. În prezent sunt extrem de fericiți împreună, au multe planuri de viitor, ba chiar au vorbit și despre al treilea copil. Deși au găsit echilibrul, ca în orice alt cuplu mai există și momente de gelozie. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat recent, cum reușește să treacă peste aceste episoade, dar și cum reacționează în momentul în care un bărbat îi face avansuri partenerei sale.

Liviu Vârciu se mândrește cu familia lui ori de câte ori are ocazia. Este un soț și un tată implicat chiar dacă programul nu îi permite să petreacă atât de mult timp alături de cei dragi pe cât și-ar dori.

În cei 7 ani de relație, prezentatorul TV și mama copiilor săi au reușit să își construiască o relație frumoasă, bazată pe iubire și mai ales pe încredere. Acest lucru a fost confirmat recent de Vârciu, în cadrul unui interviu. Mai exact, vedeta de la Antena 1 a vorbit despre gelozia din cuplul său.

Partenera lui este o femeie frumoasă, motiv pentru care uneori și alți bărbați simt nevoia să îi spună cât de mult o apreciază. Cu toate acestea, Liviu Vârciu mărturisește că nu este gelos atunci când iubita lui primește mesaje din partea internauților pentru că are încredere deplină în femeia de lângă el.

”Mai sunt oameni care îi mai scriu pe Facebook, nu am înțeles niciodată treaba aceasta, văd că are poze cu mine, cu copiii și tot insistă. Vreau să le spun că dacă ei ajung să se dea la femeia mea și să le iasă, ei nu îmi iau femeia, ei îmi iau problemele”, a declarat Liviu Vârciu, la Antena Stars.

Liviu Vârciu, tată pentru a patra oară?

Deși a devenit tătic de 3 ori până acum, prima dată la o vârstă destul de fragedă, Liviu Vârciu a recunoscut că se gândește să își mărească familia cu încă un membru. Însă, pentru moment cel puțin, Anda Călin nu pare să fie pe aceeași lungime de undă cu partenerul său. Cei doi micuți îi ocupă tot timpul și nu simte că este momentul pentru o nouă sarcină.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă niște ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit ego.ro.