Fiica lui Liviu Vârciu l-a făcut praf pe Nea Mărin! Ce a putut să spună despre celebrul coregraf

Liviu Vârciu este un tătic devotat! Deşi are un program destul de încărcat, iar o mare parte din timp este pe platoul de filmare, vedeta de la Antena 1 nu îşi neglijează familia. Prezentatorul TV a ieşit recent cu fiica lui cea mică, Anastasia, la un restaurant din Capitală, acolo unde au avut o discuţie neaşteptată. Micuţa a avut o reacţie dură la adresa lui Nea Marin, iar tatăl său a filmat tot momentul. Iată ce i-a transmis fetiţa.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Liviu Vârciu are o relaţie apropiată cu Nea Marin. Cei doi lucrează împreună de mulţi ani, iar în timp, au reuşit să lege o prietenie frumoasă. Dar se pare că, legătura celor doi nu este văzută cu ochi buni de fiica prezentatorului.

Recent, Anastasia, a „răbufnit” și și-a exprimat „nemulțumira” față de Nea Mărin, celebrul coregraf. Fără să stea prea mult pe gânduri, micuţa a spus ce gândeşte despre celebrul coregraf.

Se pare că fiica lui Liviu Vârciu şi a Andei Călin este supărată pe Nea Mărin pentru că îl bate pe tatăl ei. Fetiţa a continuat să spună că şi Andrei Ştefănescu, bunul prieten al prezentatorului TV este de asemenea „o victimă”. În continuare, micuţa a spus despre dansator că este bătrân și urât, iar ceea ce le face celor doi nu este deloc pe placul ei.

„Nu mai vorbesc cu Nea Mărin că îi bate pe tati și pe Andrei! Nea Mărin e urât, e bătrân, e bătrân!”, a spus Anastasia în clipul video pe care l-a făcut prezentatorul TV și pe care l-a postat pe TikTok.

Liviu Vârciu, tată pentru a patra oară?

Deși a devenit tătic de 3 ori până acum, prima dată la o vârstă destul de fragedă, Liviu Vârciu a recunoscut că se gândește să își mărească familia cu încă un membru. Însă, pentru moment cel puțin, Anda Călin nu pare să fie pe aceeași lungime de undă cu partenerul său. Cei doi micuți îi ocupă tot timpul și nu simte că este momentul pentru o nouă sarcină.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă niște ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit ego.ro.