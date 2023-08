Fiica lui Pacepa a dat lovitura! A revenit din SUA și a primit averea confiscată tatălui ei! Fostul șef al Securității, fugit peste Ocean, a fost declarat trădător și condamnat la moarte

La începutul acestei veri, pe 26 iunie, s-au împlinit 45 de ani de la celebra „fugă” a generalului de Securitate Ion Mihai Pacepa din România, eveniment care a zguduit în epocă din temelii regimul comunist de la București, condus de Nicolae Ceaușescu. CANCAN.RO vă propune o nouă interpretare a acestui episod care avea să schimbe, puțin câte puțin, imaginea lui Nicolae Ceaușescu ce apăruse până atunci ca un lider comunist, ce-i drept, dar carismatic și deschis Occidentului, jucând inteligent rolul dizidentului la nivelul celor mai înalți reprezentanți ai blocului țărilor europene controlat de fosta URSS.

Istoricul Cristian Troncotă, general în retragere și fost rector al Academiei Naționale de Informații, a făcut o serie de dezvăluiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe acest subiect.

„În opinia mea, fuga lui Ion Mihai Pacepa a fost pregătită de fosta Securitate. Am analizat ani buni toate informațiile pe acest subiect și am mai multe argumente când susțin asta. În primul rând, cronologic vorbind, totul a început în toamna anului 1977, când Iulian Vlad, numit ceva mai devreme ministru-secretar de stat în Ministerul de Interne, cel care controla toate structurile Securității, a plecat în Germania Federală pentru a pregăti constituirea unei unități speciale Antitero la București, celebra USLA de mai târziu. În decembrie 1977 lua naștere oficial în România USLA, cu echipament și instruire de specialitate sosite pe filieră vest-germană. În al doilea rând, și Iulian Vlad, și Ion Mihai Pacepa au avut strânse legături cu serviciile de spionaj rusești. Niciodată, chiar și după fuga acestuia, cei doi nu s-au vorbit de rău. Alții au făcut-o, niciodată Vlad sau Pacepa! În sfârșit, fuga lui Pacepa, produsă la circa șase luni de la înființarea USLA, a avut loc tot în Germania Federală. De acolo l-au preluat americanii, ceva mai târziu. De precizat că cel care l-a trimis oficial în misiune în Germania de Vest pe Pacepa este același Iulian Vlad. El i-a înmânat pașaportul, fiindcă în acea perioadă nici Nicolae Ceaușescu nu avea la el acasă propriul pașaport!”, afirmă istoricul Cristian Troncotă pentru CANCAN.RO.

Totul ar fi început o dată cu vizita lui Iulian Vlad în fosta Germanie federală, din 1977

El spune că peste ani Iulian Vlad a mărturisit despre misiunea sa din Germania, din 1977, că a discutat atunci cu gazdele sale nu doar despre experiența și cele necesare constituirii USLA, ci și „alte probleme”, dar fără a intra în amănunte.

Fostul rector al Academiei Naționale de Informații e ferm convins că Ion Mihai Pacepa a revenit cel puțin o dată în România, în primăvara anului 2008. „La începutul lunii aprilie 2008, la București a avut loc celebrul Summit NATO. E celebru fiindcă atunci s-a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea ca Ucraina, Moldova și Georgia să fie invitate să intre în NATO. Putin s-a arătat atunci extrem de surprins și de deranjat de asta, deși serviciile sale de securitate cu siguranță că-l informaseră. Dar Pacepa s-a numărat și el printre cei prezenți. Era foarte greu să-ți dai seama că el este în carne și în oase, fiindcă între timp suferise câteva operații faciale care-i schimbaseră complet înfățișarea”, adaugă același Cristian Troncotă.

El spune însă că foști camarazi de arme l-ar fi recunoscut după un anume defect de la ochiul stâng, pe care mulți dintre mai tineri săi colaboratori nu-l uitaseră în ciuda trecerii timpului.

„Pacepa a dorit să viziteze când s-a aflat la București Academia Națională de Informații. Nu e un secret că cei de la CIA ne-au ajutat financiar să ne modernizăm clădirea. Dar a vizitat și birourile Serviciul de Informații Externe. Iar cei care lucrau încă în acele structuri pe atunci și care-i fuseseră colegi mult mai tineri au sesizat la un moment dat un individ foarte atent, inclus în delegația de persoane speciale aflate în vizită, ce avea același tic cu fostul general Ion Mihai Pacepa. El clipea foarte des din ochiul stâng și se pare că ticul nu i-a putut fi îndepărtat nici măcar în urma costisitoarelor operații faciale suferite în America”, povestește Cristian Troncotă cu lux de amănunte.

Potrivit aceluiași Troncotă, dacă Iulian Vlad cunoaștea bine limba rusă, el trăind cel puțin un an de zile în Rusia, la specializare, Ion Mihai Pacepa nu era nici el deloc străin serviciilor rusești de securitate, acesta fiind adus la începutul anilor `50 în structurile de securitate ale României de către Alexander Mihailovici Saharovski, şeful consilierilor sovietici în România.

Troncotă mai spune că nici măcar fiica sa, Dana Pacepa, nu și-a recunoscut tatăl în decembrie 1989, atunci când împreună cu soțul ei, arhitect și el, a părăsit România la bordul unui avion militar american.

„Dana Pacepa s-a urcat la 24 decembrie 1989 la bordul unui aparat Hercules trimis special de americani pentru a-l prelua pe Nicolae Ceaușescu sau pe membri ai familiei acestuia. Numai că Ion Iliescu nu le-a predat nimic, iar în avion s-au urcat doar familii de rang înalt din România, printre care și fiica lui Pacepa. Aceasta nu a rezistat decât un an și jumătate peste ocean și a revenit acasă. Foarte probabil faptul că a trebuit să stea departe de tatăl ei, pe care de altfel nici nu l-a recunoscut, lucru care a marcat-o, se pare, foarte mult, a contribuit din plin la decizia ei!”, mai spune același Cristian Troncotă.

Cristian Troncotă a fost cândva coleg de liceu cu Dana Pacepa, fiica fostului general de Securitate

El a dezvăluit pentru CANCAN.RO și amănuntul conform căruia a fost coleg de liceu cu Dana Pacepa, pentru un an și jumătate, cei doi absolvind „Mihail Sadoveanu”, devenit azi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. „Recent am avut revederea de 50 de ani de la terminarea liceului. Am fost puțini, iar printre cei absenți s-a numărat și Dana Pacepa. Din câte știu trăiește la București și a intrat în posesia bunurilor pe care statul român le-a confiscat și mai apoi, peste ani, restituit familiei Pacepa”, mai spune Cristan Troncotă.

Ion Mihai Pacepa, într-unul din rarele interviuri oferite presei de la București a precizat și inventarul lucrurilor confiscate, înainte ca fostul regim comunist să-l condamne la moarte, și încă de două ori, în contumacie.

„Raportul Securitatii Nr. 035.742 din 11 septembrie 1978, care consemnează toate bunurile ce mi-au fost confiscate de Securitate, a estimat valoarea lor la 1.291.042 de lei. La cursul valutar de atunci înseamnă circa 80.000 de dolari”, declara Ion Mihai Pacepa cu aproape 20 de ani în urmă pentru presa noastră centrală.

Fostul general de securitate a fost reabilitat și în urma presiunii americanilor, chiar înainte ca România să devină membru NATO în 2005. El și-a primit integral toate bunurile înapoi, inclusiv o impresionantă colecție de tablouri, dar și o frumoasă pensie de serviciu, aferentă unui general în rezervă.

Ion Mihai Pacepa s-a stins în februarie 2021, din cauza unor complicații pe fondul îmbolnăvirii cu COVID-19. Pe 28 octombrie, anul anterior, împlinise 92 de ani.

