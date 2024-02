Fiica Oanei Roman, extrem de afectată după înmormântarea bunicii sale. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Am văzut cum se clătina”

Luni, 26 februarie 2024, Mioara Roman a fost condusă pe ultimul drum. La înmormântare au luat parte persoane publice, rudele și prietenii apropiați ai familiei. Printre marii absenți de la slujba s-a aflat și Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. Din cauza energiei apăsătoare, Isabela, fiica Oanei, a clacat la mormântul bunicii sale.

Mioara Roman a murit la vârsta de 83 de ani, la azilul de lux din Snagov, acolo unde și-a petrecut ultimul an din viață. În urmă cu 3 zile, luni, 26 februarie 2024, fosta soție a lui Petre Roman a fost condusă pe ultimul drum. Toate pregătirile pentru înmormântare au fost organizate de Către Oana Roman. Aceasta și-a dorit o înmormântare fastuoasă pentru mama ei, pe măsura personalității sale, dar și al stilului de viață pe care l-a avut. Slujba de la biserică a fost oficiată de un sobor de 4 preoți, ultimul drum i-a fost presărat cu petale de flori albe, iar coliva a fost ornată cu foiță de aur.

Citește și: GABRIELA LUCUȚAR, DEZVĂLUIRI ULUITOARE DUPĂ ÎNMORMÂNTAREA MIOAREI ROMAN. CONEXIUNEA PARANORMALĂ PE CARE A AVUT-O CU FOSTA SOȚIE A LUI PETRE ROMAN

Isabela, fiica Oanei Roman, a clacat în timpul slujbei de înmormântare a bunicii sale, Mioara Roman

Trupul neînsuflețit al Mioarei Roman a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București însă de duminică. Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagi s-a numărat și Petre Roman, bărbatul alături de care a fost căsătorită timp de 33 de ani – tatăl Oanei Roman – vezi AICI imagini.

Mioara Romana a fost înmormântată la Cimitirul Reînvierea și își va dormi somnul de veci în cavoul familiei sale. Sute de oameni au fost alături de Oana Roman în cele mai dificile momente din viața ei, însă, printre cei absenți de la înmormântare s-a numărat și Marius Elisei, fostul ei soț și tatăl Isabelei.

Cea care a simțit cel mai mult lipsa lui Marius Elisei a fost Isabela, fiica Oanei Roman. Conform celor prezenți la ceremonie, copila a fost extrem de afectată de tragedie, însă, oricât de mult și-a dorit să fie un stâlp de susținere pentru mama ei, dar și după atât de multe zile tensionate și pline de emoții intense, micuța a clacat. Cele două au fost nedezlipite de sicriul Mioarei Roman, atât în timpul ultimei slujbe, dar și la mormânt – înainte de a fi coborât în groapă.

”În aceste momente se vede educația. Domnul Petre roman a făcut așa cum a știut că este mai bine, nu a venit la înmormântare, a trecut înainte, și-a adus omagiile și a plecat. Dacă ar fi venit la înmormântare, probabil că ar fi atras foarte mult atenția asupra lui. Am uitat de prezența tatălui Isabelei, dar la un moment dat, mă uitam la acest copil de 9 ani care o sprijinea din ochi pe mama sa. A înțeles că ea nu are rolul principal acolo, era efectiv un stâlp. Energia a fost foarte puternică și am văzut-o pe Isabela că se clătina puțin. Mi-am dat seama că deși părea un adult, era un copil, care avea mai mult nevoie ca oricând ca în spate să fie tatăl ei, ea toată viața va așteptat ca tatăl ei să fie eroul ei, dar el n-a venit”, a declarat Roxana Gabor Iliescu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Citește și: ULTIMELE CUVINTE ADRESATE DE PETRE ROMAN PENTRU FOSTA SOȚIE, MIOARA ROMAN, LA PRIVEGHI. MESAJUL DE ADIO AL FOSTUL PREMIER AL ROMÂNIEI