Fiica Ozanei Barabancea a fost operată! Cum se simte Gloria

Gloria, fiica Ozanei Barabancea, a trecut printr-o perioadă grea, tânăra a fost operată și din această cauză nu a mai putut să cânte la pian, timp de două luni. Fata artistei a vorbit despre acel moment greu și se bucură că nu a rămas cu semne.

“Eu cant la pian. Sunt eleva la George Enescu, unde studiez pianul. Am avut insa niste probleme la deget si am fost operata. Am avut o infectie, (n.r.: la mana stanga) si am fost operata. Acum nu se mai vede, am avut noroc de un medic bun pentru ca numi-au ramas semne. Mi-a trecut, numai ca, peste cateva saptamani mi-a intrat un coltul in carne si mi-a taiat pielea la mana dreapta. Si uite asa nu am mai putut sa cant la pian doua luni intregi.

Am crezut ca innebunesc, mai intai a fost operatia de la mana stanga si a trebuit sa ma refac, apoi problema de la mana dreapta. Pentru mine este foarte important sa cant la pian. Exista insa o parte buna a acestei experiente, a acestei intamplari.

Atunci, m-am decis ca in clasa a 9-a (n.r.: Gloria a trecut eleva in clasa a 8-a, iar la anul ea va sustine examenul de Evaluare Nationala), am decis sa dau la canto. Am inteles ca totul se intampla cu un scop”, a declarat Gloria pentru wowbiz.ro.

Ozana Barabancea: ”Vreau să am un beach body!”

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos, dar șirul transformărilor continuă! Vedeta vrea neapărat să aibă niște forme de invidiat așa că va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. A slăbit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi nevoită să treacă, din nou, pragul medicilor esteticieni.

”Am să mă duc la doamna doctor şi am să vorbesc despre operaţia resturilor rămase nefolosite. Deci mai am de treabă. M-am gândit să-mi aranjez bustul, să-mi aranjez toate astea şi vreau să am un beach body. Pentru că am surplus de piele şi pentru că am un bust generos – toată viaţa mea am avut un bust generos, cu care m-am mândrit – acum vreau să mai ajustez, vreau să fiu proaspătă, nouă, scoasă din cutie. (…) Am făcut un an de la operaţie şi va trebui să-mi ajustez pe ici, pe colo nişte lucruri. Am să-mi sacrific această vară, pentru că încep filmările la „Te cunosc de undeva” şi, până încep filmările, vreau să fiu sexy.”, a mărturisit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.