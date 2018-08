Medicii legişti din Alexandria au încheiat autopsia bărbatului care a murit luni noapte, în spital, după ce pe 10 august a participat la protestele violente din Piaţa Victoriei. Concluzia preliminară este ca Ilie Gâzea s-ar fi stins din cauza unei hemoragii digestive superioare, cauzate de o boală cronică. Legiştii de la morga spitalului din Alexandria nu au putut să spună însă dacă decesul a fost sau nu provocat ori grăbit de gazele iritant lacrimogene pe care omul le-a inhalat în noaptea de 10 august, în Piaţa Victoriei. Ciao.ro Gainusa o face PRAF pe Mihaela Radulescu dupa ce a plecat de la Romanii au Talent. De ce sustine ca nu mai... Familia și prietenii sunt însă de altă părere.

„Toţi am fost gazaţi, dar eu am fost un pic mai departe. I-a dat sângele pe nas instantaneu. La câteva zile după ce am ajuns acasă am auzit că pe Ilie l-a luat salvarea. Dar după ce a inhalat gaze el a vomat tot timpul şi a avut hemoragie nazală. Acum am înţeles că a murit”, a povestit Costel Vai, vecin şi prieten pentru liberinteleorman.ro.

„I-a dat sângele pe gură şi pe nas, a leşinat, l-a luat SMURD-ul acolo. După ce i-a pus o soluţie în nas el a plecat acasă cu unul dintre noi. Acum e la morgă în Alexandria”, rememorează pentru aceeaşi publicaţie şi Olimpia Culcea, prezentă şi ea în grupul de 10-15 persoane din care a făcut parte Ilie Gâzea.

„El a mai avut probleme de sănătate, dar în niciun caz de acest fel. De Sfânta Mărie m-a sunat mama că tata are hemoragie şi îl internează. El acum e încă la spital. E posibil să nu ni-l dea nici mâine, dar noi deja am vorbit peste tot pentru înmormântare”, spunea la aflarea decesului, Cătălina, fata lui Ilie Gâzea, pentru acelaşi site. ”Medicii nu ne-au ajutat deloc. Am cerut să îl transfere de urgenţă la Floreasca, dar ne-au spus că nu sunt paturi acolo. Asta e România. Niciodată nu a avut hemoragii. Oricum, s-au sesizat cei de la Parchet şi sunt sigură că se va lămuri cauza”, se plânge Cătălina, fiica lui Ilie Gâzea.