Fiica Roxanei Ciuhulescu, operată de urgență! Intervenția chirurgicală a durat 9 ore: „Am simțit că mor”

Ieri, 22 august, a fost una din cele mai grele zile din viața Roxanei Ciuhulescu. Fiica acesteia a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Adolescenta a suferit o intervenție chirurgicala ce a durat nouă ore. Cu ce probleme de sănătate se confruntă tânăra?

Roxana Ciuhulescu și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiica sa, Ana. În urmă cu mai mulți ani, adolescenta de 15 ani a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Pentru multă vreme, tânăra a încercat să țină boala sub control și să se vindece fără a ajunge la operație, însă eforturile acesteia au eșuat, iar fiica Roxanei Ciuhulescu a ajuns pe masa de operație.

Fiica Roxanei Ciuhulescu, diagnostic greu

În urmă cu doar câțiva ani, fiica Roxanei Ciuhulescu a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Pentru un timp, Ana a reușit să țină boala sub control, însă în vremea pandemiei lucrurile s-au agravat. Pentru că adolescenta nu a mai putut să își continue activitățile sportive, boala a evoluat rapid, s-a transformat într-o scolioză severă, iar singura opțiune a rămas operație.

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară.

Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă. Creșterea rapidă în înălțime și lipsa completă a mișcării din timpul pandemiei- pentru un copil foarte activ care practică balet de la 3 ani și a făcut înot, volei și echitație la viața ei, oprirea bruscă a oricărei activități fizice și-a spus cuvântul.

Într-un timp record, scolioza a evoluat de la 36 de grade la 64 de grade, iar viața fiicei mele a ajuns să fie pusă în pericol!”, a scris Roxana Ciuhulescu, în mediul online.

Intervenție chirurgicala de 9 ore

Cum starea Anei s-a agravat, iar aceasta nu mai putea suporta durerile a ajuns de urgență pe masa de operație. Adolescenta a fost supusă unei intervenții chirurgicale ce a durat nouă ore, iar în acest timp mama ei a trecut prin toate stările.

Roxana Ciuhulescu le-a mărturisit internauților că atât vreme cât fiica ei s-a aflat în sala de operație, au încercat-o tot felul de stări. Vedeta și-a făcut griji non-stop și s-a rugat în permanență ca totul să se termine cu bine. Din fericire, rugăciunile i-au fost ascultate, intervenția a decurs așa cum trebuia, iar de acum Ana ar trebui să se simtă mult mai bine.

„După ani în care ne-am tot chinuit și am trăit cu frica operației, iată că nu am putut-o evita. Intervenția chirurgicală a avut loc astăzi, a durat 9 ore și a fost absolut necesară. În caz contrar, dacă nu o acceptam, riscurile ar fi fost înfiorătoare: de la deformarea mersului Anei și probleme ale bazinului, până la perforarea organelor interne și dureri inimaginabile.

Azi, vreme de 9 ore, am simțit că nu am aer, că mor și învii, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc. Au fost cele mai grele 9 ore din toată viața mea și doar încrederea în Dumnezeu și ruga neîncetată către El m-au întărit. Încrederea în EL nu m-a părăsit niciodată și voi continua să mă rog pentru familia mea, pentru copiii pe care i-am creștinat, pentru toți cei care ne-au ajutat și nu numai. Să mă rog și să mulțumesc cu recunoștință.

Ana a trecut cu bine peste intervenția grea și în acest moment se reface. Cât despre mine, încă adun bucăți din mine și le lipesc la loc. O fac pentru Ana, în fața ei trebuie să rămân puternică. Numai mamă să nu fii știind că al tău copil suferă atât de tare și că se află pe un pat de spital. Și în cazul nostru, Dumnezeu Bunul a lucrat prin oameni. Și ce oameni!”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.