Filmarea cu Jador care i-a înspăimântat pe fani. Cântărețul avea masca de oxigen pe față

Jador este plecat în Germania, iar acolo el va susține câteva concerte. Sâmbătă seară, cântărețul și-a îngrijorat foarte tare fanii, după ce a publicat un scurt filmuleț în care stătea întins pe canapea, dezbrăcat și învelit doar cu o pătură. Mai mult, manelistul avea și masca de oxigen pe față.

Sâmbătă seară, 10 septembrie, Jador a publicat pe contul său oficial de Instagram un videoclip în care stătea întins pe o canapea și avea masca de oxigen pusă la gură. Cântărețul părea a fi dezbrăcat și învelit doar cu o pătură și nu arăta foarte bine.

Cântărețul Jador are un risc ridicat de a face cancer

Internauții s-au alertat, dar degeaba, deoarece Jador nu a explicat până acum de ce a postat acel filmuleț pe rețeaua de socializare. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat de această dată cu manelistul, dar un lucru îl știm sigur. Există o foarte mare posibilitate ca el să fie diagnosticat, la un moment dat, cu cancer la colon.

Jador, spunea mai de mult, în cadrul unei emisiuni TV, faptul că majoritatea membrilor din familia lui au avut cancer la colon. Medicul i-a recomandat să facă un set de analize mai amănunțite, pentru a verifica dacă totul este în regulă.

”Majoritatea membrilor din familia mea au avut cancer la colon și mama era îngrijorată de asta. Există posibilitatea foarte mare, de aceea o să fac control mereu.

Mie doctorul mi-a spus că am respectat tot ce mi-a dat el și că totul este ok. De la stomac mi-a luat biopsie, mi-a făcut colonoscopie, am făcut analiză la sânge, la inimă. O să le primesc pe mail, eu aștept’‘, a declarat Jador, la Antena Stars.

Ultima oară când lui Jador i s-a făcut rău a fost chiar în Noaptea de Înviere a anului acestuia, cu puțin timp înainte să plece spre Biserică să ia lumină, Jador și-a speriat fanii. Cântărețul s-a filmat în timp ce stătea întins pe pat și avea o perfuzie în mâna stângă.

Cu toate că nu părea că se simțea bine, Jador a plecat spre Biserică să ia lumina sfântă. Multă lume s-a întrebat ce a pățit, însă, până acum, cântărețul nu a oferit detalii referitoare la starea sa de sănătate actuală sau ce fel de perfuzie a făcut.

