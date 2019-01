Filmări necenzurate cu iubita lui Lino Golden. Pe Instagram e mega-puicuță, în realitate… e sărmăluță!

De câteva luni bune, Lino Golden a devenit ”băiat de casă” și este extrem de îndrăgostit de iubita lui, Andra Ghinea. Cei doi își petrec mare parte a timpului împreună, iar, zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit pe ”fiul adoptiv” al lui Alex Velea și iubita lui, în timp ce se îndreptau spre casă. Un lucru însă ne-a atras atenția!

În miezul zilei, Lino Golden și Andra Ghinea se îndreptau spre casă, ținându-se de mână. Ambii erau îmbrăcați destul de subțire pentru temperaturile de afară. Lino Golden a optat pentru o pereche de jeanși cu model, bocanci crem, un hanorac negru și o geacă de aceeași culoare. La rândul ei, Andra Ghinea a ales o pereche de pantofi sport, o pereche de pantaloni negri, o bluză subțire, o geacă din denim. Întreaga ținută a fost accesorizată cu o poșetă de firmă. De asemenea, adolescenta a adoptat un look natural, fără machiaj, cu părul prins în coadă. (CITEȘTE ȘI: LINO GOLDEN A DAT LOVITURA! ÎN CE A INVESTIT 100.000 DE EURO)

Diferența față de imaginea de pe Instagram

Imaginea șatenei focoase este însă… istorie! Andra Ghinea arată total diferit față de adolescenta pasionată de fashion, de pe contul de Instagram. Iubita lui Lino Golden a luat câteva kilograme în plus, dar e lesne de înțeles! O dată pe an sunt sărbătorile de iarnă și ai ”dezlegare” la mâncarea tradițională! Sărmăluțe, salată de boeuf, chifteluțe, cozonac… n-ai cum să reziști în fața atâtor bunătăți! Așa că e, oarecum, lesne de înțeles ”transformarea” prin care Andra Ghinea a trecut în ultima vreme! (VEZI ȘI: ÎN CAZUL LOR E INVERS… LINO GOLDEN A PRIMIT INELUL DE LA IUBITĂ)

În ciuda faptului că s-a ”pufoșit” în ultima perioadă, iar formele ei sunt mai ”rotunjoare”, nu e panică! La rândul său, Lino Golden a avut probleme cu greutatea și a reușit să ajungă la un corp sculptat, de Adonis. Cu siguranță, artistul o va duce pe prietena lui la sală și o va ajuta să aibă un stil de viață mai sănătos pentru a reveni la formele care au consacrat-o pe rețelele de socializare.

Lino i-a vizitat pe părinții Andrei

Lino Golden ne-a mărturisit că a petrecut sărbătorile alături de iubita lui, în Focșani. Artistul i-a cunoscut părinții Andrei Ghinea, iar relația lor pare să evolueze pe zi ce trece!

”- Salut! Ce faceți, îndrăgostiților?

– Uite, firmă de curierat, frățior, aici. Eu cu John suntem pregătiți să servim aici. – Golden Boy delivery se numește treaba asta.

– Mergem frumos la Antonia, să vedem ce a primit aici.

– Ce-ați făcut de sărbători?

– Am stat cu familia, am stat, am mâncat, ne-am relaxat, ce se face de sărbători… Am ascultat colinde, am colindat.

– Unde?

– La casele noastre, eu la Alex, Alex la mine.

– Eu am fost la Lino acasă la Brașov.

– Și eu la Focșani, la iubita.

– Și, ai primit ceva? Da, am primit. Fix ce-mi doream am primit.

– I-ai cunoscut părinții?

– I-am cunoscut și bunicii.

– Și cum a fost? Ai avut emoții?

– Foarte frumos. Da, normal. Ca prima oară când cunoști pe cineva”, a spus Lino Golden, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA.

Lino Golden a avut probleme cu greutatea

În urmă cu doi ani, Lino avea 100 de kilograme, dar, sub protecţia şi îndrumarea lui Alex Velea, a reuşit să-și modeleze un corp de invidiat. A învăţat de la Alex şi de la Antonia nu doar cum să mănânce sănătos şi să fie un împătimit al sportului, ci şi cum să îşi creeze o imagine de „băiat rău”. Lino Golden s-a tatuat şi şi-a schimbat culoarea părului. (CITEȘTE ȘI: ALEX VELEA L-A DAT DE GOL PE LINO GOLDEN: ”POATE N-AȚI AUZIT DE…”)

“Pe lângă faptul că am o dietă strictă, nu mai mănânc după ora 19.00. Am reușit și datorită sprijinului primit din partea celor doi artiști și prieteni, Alex Velea și Antonia, cu care locuiesc. Alex mi-a spus dintotdeauna ca nu există «Nu pot» și mi-a dat încredere în forțele proprii. Tot el mi-a insuflat dorința de a petrece mult timp la sală, iar Antonia mă învață mereu cum să mănânc sănătos”, a povestit Lino.

”Băiatul adoptiv” al lui Alex Velea

I se spune ”băiatul adoptiv” al lui Alex Velea pentru că iubitul Antoniei l-a îndrăgit, în urmă cu câțiva ani, și, de atunci, viața puștiului s-a schimbat radical. Radu Cârstea, pe numele din buletin, a devenit, la rându-i, vedetă. O vedetă îndrăgostită lulea de Andra, studenta de la UNArte care a îmbrăcat mai multe nume celebre, între care Lora, Inna, Ștefania.

În prezent, el locuieşte în Bucureşti, iar, la sfârşitul anului 2016, şi-a tatuat pe braţul stâng chipul lui Alex Velea, în semn de recunoştinţă pentru tot ajutorul pe care i l-a oferit.

”Totul a fost neașteptat. Eram acasă cu Antonia și Alex, trebuia să plec la mare cu niște prieteni și ei la fel, așa că am venit împreună. Ținuta este by Alex Velea, el m-a îmbrăcat. Am pus deja ochii pe o fată, vedeți la mine pe Instagram. I-am spus că m-am îndrăgostit de ea, dar nu vrea să mă creadă, crede că sunt altfel, dar aparențele înșală, chiar sunt un băiat de treabă”, a spus Lino Golden, în urmă cu ceva timp, despre Andra pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA.

