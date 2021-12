Filmele și cărțile preferate ale lui Barack Obama. Recent, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii și soția sa au aniversat 30 de ani de căsătorie

Barack Obama a fost cel de-al 44-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. În vară, fostul președinte a împlinit vârsta de 60 de ani. Pe rețelele de socializare este foarte activ, iar, recent, acesta a publicat două postări prin care le spune celor care îl urmăresc care au fost filmele și cărțile preferate ale anului 2021.

Pe rețelele de socializare, Barack Obama a postat care sunt filmele și cărțile preferate ale anului 2021. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a transmis, cu această ocazie, și un mesaj.

”Zilele următoare vă voi împărtăți lista mea anuală cu filmele, cărțile și muzica preferată. Arta susține și hrănește întotdeauna sufletul. Dar, pentru mine, muzica și poveștile au fost deosebit de importante în acest an pandemic – o cale prin care să ne conectăm când eram închiși”, este o parte din mesajul transmis de Barack Obama.

Cărțile preferate ale fostulu președinte:

Lauren Groff – Matrix

Clint Smith – How the word is passed

Dawnie Walton – The final revival of opal & nev

Amor Towles – The Lincoln Highwa

Andrea Elliott – Invisibile child: poverty, survival & hope in an american city

Colson Whitehead – Harlem shuffle

Anthony Doerr – Cloud Cuckoo Land

Ann Patchett – These precious days

Michelle Zauner – Crying in H Mart

Nadia Owusu – Aftershocks

Jonathan Franzen – Crossroads

Honoree Fanonne Jeffers – The love song of W.E.B Du Bois

Qian Julie Wang – Beautiful country

De asemenea, Barack Obama a notat și filmele preferate ale anului 2021.

”Fiecare dintre aceste filme spune o poveste puternică și sper să vă bucurați de ele la fel de mult ca mine”, spune fostul președinte pe Instagram.

Filmele preferate ale fostulu președinte:

– Drive my car

– Summer of soul

– West ride story

– The power of the dog

– Pig

– Passing

– The card counter

– Judas and the Black Messiah

– The worst person in the world

– Old Henry

– The last duel

– The tragedy of Macbeth

– C’mon C’mon

– Quo vadis, Aida?

Barack și Michelle Obama au aniversat 30 de ani de căsătorie

Barack şi Michelle Obama sunt împreună de 30 de ani şi nimic nu pare că poate să îi despartă. Cei doi se iubesc şi se respectă la fel ca în prima zi, iar dovadă sunt declaraţiile de dragoste pe care cei doi le fac ori de câte ori au ocazia.

Formează unul dintre cele mai influente și puternice cupluri din toată lumea, iar, pe lângă acest lucru, sunt un adevărat exemplu de urmat. Barack şi Michelle Obama şi-au trăit întotdeauna povestea de dragoste departe de scandaluri. Mai mult, relaţia celor doi i-a inspirat până și pe regizorii de la Hollywood pentru un lungmetraj care a avut un succes răsunător.

În 1989, Barack Obama și Michelle Robinson ieșeau la prima lor întâlnire, iar 27 de ani mai târziu, acest moment a inspirat filmul „Soutshide With You”.

Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție când Michelle lucra ca asociat în cadrul firmei de avocatură Sidley Austin. În anul 1989, Michelle a primit sarcina de a fi mentorul unui student, venit în practică de la Harvard. Numele lui era Barack Obama, cel care i-a devenit partener de viaţă. Soții Obama s-au întâlnit trei ani de zile înainte de a-și uni destinele în anul 1992. Împreună au două fiice, Malia și Sasha.

