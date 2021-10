Barack şi Michelle Obama aniversează 30 de ani de căsătorie. Ce mesaj de dragoste a publicat soţia fostului preşedinte american

Barack şi Michelle Obama aniversează 30 de ani de căsătorie. Fosta Primă Doamnă a Americii a publicat un mesaj de dragoste pe reţelele de socializare, alături de o poză de la începutul poveştii lor de iubire.

Barack şi Michelle Obama sunt împreună de 30 de ani şi nimic nu pare că poate să îi despartă. Cei doi se iubesc şi se respectă la fel ca în prima zi, iar dovadă sunt declaraţiile de dragoste pe care cei doi le fac ori de câte ori au ocazia.

De această dată, Michelle Obama a fost cea care i-a transmis soţului său un mesaj emoţionant: „How it started vs. how it’s going / Happy anniversary, Barack – love you!” („Cum a început faţă de cum merge acum / La mulţi ani, Barack – te iubesc!”, este mesajul postat de Michelle Obama pe Twitter.

Alături de mesaj, soţia fostului preşedinte american a publicat şi două poze, una cu ei doi acum 30 de ani şi una actuală. În ambele fotografii, fostul cuplu prezindeţial stă pe canapea şi se îmbrăţişează.

Cum a început povestea de dragoste dintre Barack şi Michelle Obama

Formează unul dintre cele mai influente și puternice cupluri din toată lumea, iar pe lângă acest lucru sunt un adevărat exemplu de urmat. Barack şi Michelle Obama şi-au trăit întotdeauna povestea de dragiste departe de scandaluri. Mai mult, relaţia celor doi i-a inspirat până și pe regizorii de la Hollywood pentru un lungmetraj care a avut un succes răsunător.

CITEŞTE ŞI: CÂŢI BANI A FĂCUT MUGUR MIHĂESCU CU „VACANŢA MARE”. ACTORUL A RECUNOSCUT: „E O RUȘINE SĂ FII SĂRAC ÎNTR-O ȚARĂ BOGATĂ”

În 1989, Barack Obama și Michelle Robinson ieșeau la prima lor întâlnire, iar 27 de ani mai târziu, acest moment a inspirat filmul „Soutshide With You”.

Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a cunoscut-o pe cea care avea să-i devenă soție când Michelle lucra ca asociat în cadrul firmei de avocatură Sidley Austin. În anul 1989, Michelle a primit sarcina de a fi mentorul unui student, venit în practică de la Harvard. Numele lui era Barack Obama, cel care i-a devenit partener de viaţă. Soții Obama s-au întâlnit trei ani de zile înainte de a-și uni destinele în anul 1992. Împreună au două fiice Malia și Sasha.

Sursă foto: Instagram