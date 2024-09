Filmele și serialele care dispar de pe Netflix din septembrie 2024

Netflix a devenit în ultimii ani una dintre cele mai utilizate platforme de streaming online, iar acum este un adevărat element al culturii pop.

Din ce în ce mai mulți oameni își iau „ora exactă” în materie de filme artistice și seriale de pe Netflix, însă platforma a renunțat deja la unele producții, iar la altele va renunța în zilele următoare.

Netflix elimină un număr mare de titluri în fiecare lună și, de obicei, nu își avertizează în mod explicit abonații despre aceste schimbări, notează msn.com.

În timp ce în SUA, serviciul de streaming anunță din timp ce filme și seriale vor fi eliminate, acest lucru nu se întâmplă și în Marea Britanie, spre exemplu. Aceasta înseamnă că, pe lângă adăugarea unui număr mare de proiecte în această lună, o serie de titluri ar putea dispărea brusc fără ca utilizatorii să își dea seama.

Ce filme și seriale vor fi scoase de pe Netflix luna aceasta

Un exemplu de serial care va fi eliminat luna aceasta este Jane the Virgin, care a rulat timp de cinci sezoane, din 2014 până în 2019. Cu Gina Rodriguez în rol principal, serialul are un scor de 100% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes.

Alt serial care dispare este una dintre cele mai controversate dintre producțiile Netflix: Cuties, un serial francez care a adus Netflix acuzații că ar sexualiza copiii în scopuri de marketing.

După aceste acuzații, mulți au sărit în apărarea regizoarei Maïmouna Doucouré, al cărei idee a fost, de fapt, ca producția să fie o critică a sexualizării copiilor.

Iată o parte dintre producțiile care urmează să fie eliminate luna aceasta de pe Netflix:

10 Septembrie

Evelyn (Netflix Original) – MAREA BRITANIE/SUA

Time Out (2019) – MAREA BRITANIE/SUA

13 Septembrie

Bombshell: The Hedy Lamarr Story – SUA

Shanghai Fortress (Netflix Original) – MAREA BRITANIE/SUA

14 Septembrie

Mr Malcolm’s List – MAREA BRITANIE

Northmen – A Viking Saga – MAREA BRITANIE

15 Septembrie

Chicago – MAREA BRITANIE

Cop Land – MAREA BRITANIE

Downton Abbey: A New Era – MAREA BRITANIE

Fight Club – MAREA BRITANIE

Firestarter (2022) – MAREA BRITANIE

Ford v Ferrari – MAREA BRITANIE

Free State of Jones – MAREA BRITANIE

In Time – MAREA BRITANIE

Kong: Skull Island – MAREA BRITANIE

Logan Lucky – MAREA BRITANIE

Punisher: War Zone – MAREA BRITANIE

Robinson Crusoe – MAREA BRITANIE

Shooter – MAREA BRITANIE

Swept Away – MAREA BRITANIE

The Talented Mr Ripley – MAREA BRITANIE

16 Septembrie

Kiri (TV)– MAREA BRITANIE

19 Septembrie

Apple of My Eyes – MAREA BRITANIE/SUA

20 Septembrie

Bodies Bodies Bodies – SUA

The Wiggles’ World – MAREA BRITANIE

The Wiggles: Ready, Steady, Wiggle – MAREA BRITANIE

21 Septembrie

Weather for Two – MAREA BRITANIE

22 Septembrie

Kiss the Ground – MAREA BRITANIE

The Martian – MAREA BRITANIE

Red Eye – MAREA BRITANIE

23 Septembrie

NiNoKuni (Netflix Original) – MAREA BRITANIE

24 Septembrie

Love and Fury – MAREA BRITANIE

Sankofa – MAREA BRITANIE

25 Septembrie

The Deep (TV) – MAREA BRITANIE

A Walk to Remember – SUA

28 Septembrie

Force of Nature – SUA

Great News (TV) – SUA

Inheritance – SUA

When You Finish Saving the World – SUA

30 Septembrie

Good Witch (TV) – SUA