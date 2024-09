Filmul crimei din Mehedinți! Și-a ucis tatăl, apoi a sunat la 112 să anunțe dispariția lui

Un tânăr de 27 de ani din Mehedinți este acuzat de o crimă halucinantă. Oamenii legii îl acuză pe bărbat că a realizat un întreg scenariu scos din filmele de groază pentru a-și ucide tatăl și a scăpa nevinovat. Se pare că, tânărul ar fi provocat o pană de electricitate în localitate și s-a folosit de acest lucru pentru a reuși să ascundă cadavrul pe întuneric, fără a fi văzut, într-o fântănâ părăsită. A urmat apelul către 112 inițiat chiar de el, implorând polițiștii să îi găsească tatăl. Planul lui macabru a fost distrus de o cameră de supraveghere cu autonomie.

După patru zile de căutări, polițiștii și pompieri l-au găsit pe bărbatul de 53 de ani pe fundul fântânii. După descoperirea halucinantă făcută, oamenii legii au început să cerceteze cazul și au ajuns la concluzia că fiul victimei este suspectul principal.

Tânărul suspectat de moartea tatălui său a pus la cale un plan macabru pentru a-și ascunde crima. A oprit curentul în tot satul, dar a fost dat de gol de o cameră de supraveghere care încă funcționa și care l-a surprins în timp ce mergea cu mașina spre fântâna în care a fost găsit bărbatul.

Pentru a-și justifica crima, tânărul a declarat că o ceartă dintre tatăl și mama lui l-a făcut să recurgă la un asemenea gest. Bărbatul în vârstă de 53 de ani ar fi fost violent cu femeia, iar tânărul l-ar fi lovit și strâns de gât pentru a-și apăra mama.

„A sărit copilul: ce, băi, tati, de ce dai în mami?” „Un copil să îşi omoare părintele, e ceva de groază.

Familie la care nu am auzit bătai, nu am auzit certuri. Când am auzit azi dimineaţă am rămas stupefiaţi. Îmi pare că..se întâmplă necazuri (plânge)”, spun vecinii, conform Observator.