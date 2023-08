Filmul de pe Netflix care a dat lovitura în România. O vedetă de la Românii au talent e cea mai afectată de succesul lui

Netflix a dat lovitura cu un film care a rupt topurile la noi în țară. Producția a strâns deja 33 de milioane de vizualizări și este pe primul loc în România și în alte țări. Vestea surprinzătoare este că a detronat un alt film românesc, care se bucura de un succes enorm și doar ce fusese lansat pe celebra platformă.

Netflix vine cu surprize de senzație, în fiecare lună, pentru clienții săi. De data aceasta, le-a pregătit tuturor o surpriză de zile mari, care deja a rupt toate topurile la noi în țară. Producția a adunat rapid 33 de milioane de vizualizări, a ajuns pe primul loc în România și a detronat un film românesc, mult iubit de toată lumea de la noi.

Ce film a detronat producția românească

Filmul care are un succes răsunător pe această platformă este „Heart of Stone”, lansat pe data de 11 august. Producția este genul thriller și acțiune și pune în prim-plan povestea lui Rachel Stone, agenta unei organizații obscure de menținere a păcii. Protagonista este în căutarea unui hacker care mai are puțin și pune mâna pe o armă valoroasă și, totodată, periculoasă a agenției.

Personajul principal, Rachel, este agent dublu, are anumite abilități neașteptate și poate face față oricărei situații. Cel care este periculos pentru agenția ei și a colegilor ei o pune în situații incredibile, care vor ține telespectatorii cu ochii lipiți de micul ecran. Scenele de acțiune nu lipsesc și chiar vor lăsa publicul fără cuvinte.

Distribuția filmului este alcătuită din actorii Gal Gadot, Jamie Dornan, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer și Paul Ready. Filmul este pe primul loc pe Netflix atât în România, cât și în alte țări. Producția „Heart of Stone” i-a lăsat pe toți fără cuvinte, dat fiind și faptul că are cifre năucitoare: 33 de milioane de vizualizări.

„Heart of Stone” a detronat filmul românesc „Ramon”, cu Pavel Bartoș în rol principal. Producția prezentatorului de la Românii au Talent este în cinema de la începutul acestui an, însă a apărut de curând pe Netflix. În topul celor mai vizionate filme de pe platformă intră și “Hidden Strike”, “Untold: Johnny Football”, “What Men Want”, “Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie” și “Happiness for Beginners”.

