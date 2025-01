Filmul de pe NETFLIX care îi bagă în sperieți chiar și pe cei mai curajoși! Criticii au avut numai cuvinte de laudă despre pelicula horror

Filmul de pe Netflix care îi sperie chiar și pe cei mai curajoși! Producția prezintă o incursiune în groaza psihologică! A fost lansat în urmă cu mai mulți ani, iar criticii au avut cuvinte de laudă după ce l-au vizionat.

Este vorba despre „The Witch”, un film de genul horror care are o abodare destul de profundă din punct de vedere psihologic. Producția are la bază teme precum frica, dezintegrarea famailiei și superstiția. Povestea prezintă un peisaj din New England-ul din secolul al XVII-lea.

Nu este un film nou, ci a fost lansat încă din anul 2015. Mulți l-au apreciat pentru atmosferă, dar și pentru realismul istoric de care dă dovadă. Producția a fost regizată de Robert Eggers, care a gândit totul pe ideea misterului, întunericului și simbolismului. Unele scene au rămas tipărite în mințile celor ce l-au vizionat multă vreme, așa că nu este recomandat persoanelor slabe de îngeri.

După cum am precizat și mai sus, acțiunea filmului are loc într-un trecut îndepărtat, mai exact în anii 1630. La acea vreme, oamenii erau măcinați de superstițiile religioase. Viața unei familii de coloniști se transformă rapid într-un coșmar după ce se mută la marginea unei păduri. Personajele ajung să fie bântuite de evenimente care le afectează sănătatea mintală și viața.

„The Witch” a primit aprecieri din partea criticilor

Povestea se învârte în jurul personajului Thomasin, rol jucat de Anya Taylor-Joy. Familia începuse să creadă că era legată de anumite forțe demonice, totul după ce fratele ei mai mic dispăruse în mod misterios. Tensiunea este la cote maxime în multe scene din producție, iar amosfera sumbră completează perfect întâmplările înfiorătoare.

Criticii sunt de părere că „The Witch” este unul dintre cele mai bune filme horror din acest deceniu. Producția are un scor de 90%, motiv pentru care regizorul Robert Eggers a primit numeroase laude de-a lungul anilor. Și Anya Taylor-Joy a fost apreciată pentru felul în care a reușit să interpreteze rolul principal.

