Primul serial românesc marca Netflix a ajuns direct pe locul 1! Tu l-ai văzut deja?

De această dată, Netflix a dat lovitura cu un serial românesc. Producția a fost lansată pe data de 8 ianuarie 2025 și i-a cucerit rapid pe abonații platformei de streaming, urcând pe locul 1 în topul celor mai vizionate seriale la nici o zi de la lansare.

Netflix a lansat primul său serial românesc, numit „Subteran”. Producția explorează lumea agenților sub acoperire și a identităților ascunse, aducând în prim-plan o poveste intensă de răzbunare. Povestea o are în prim plan pe Cami, in terpretată de Ana Ularu – o mamă pasionată de tehnologie care se luptă cu gangsterii din București. Viața ei se schimbă după ce este forțată să colaboreze cu un agent infiltrat.

Ce alți actori mai joacă în Subteran, primul serial românesc marca Netflix

„Subteran” este prima producţie românească marca Netflix. A fost lansată pe platforma de streaming joi, 8 ianuarie 2025, și a ajuns pe locul 1 în topul celor mai vizionate seriale. Abonații au fost foarte încântați de povestea plină de mister.

Serialul explorează iubirea de mamă și sacrificiile necesare pe care este dispusă să le facă o femeie pentru a-și proteja familia. Printre actorii care joacă în această producție românească se numără Irina Artenii, Cosmin Teodor Pană şi Cezar Grumăzescu, iar protagoniștii sunt interpretați de Ana Ularu şi Florin Piersic Jr.

Ana Ularu, cea care joacă rolul principal, a dezvăluit cum a ajuns să facă parte din acest proiect. Actrița a mărturisit că personajul Cami este o adevărată provocare pentru ea, dar se bucură că poate interpreta rolul în limba română.

„Am ajuns în acest proiect tot în casting, pentru care am stat cu destul de mari emoții. Am venit special în țară pentru casting și m-am bucurat foarte mult când am aflat că am luat. E cât se poate de plăcut pentru mine să joc în limba mea, să joc în orașul în care m-am născut, în țara mea și tot așa, pentru că nu mai avusesem ocazia să fac asta de mult. M-a atras foarte tare povestea și m-a atras foarte tare personajul, pentru că, sinceră să fiu, nu e un personaj pe care eu să-l mai fi făcut înainte. Și atunci, provocarea a fost cu atât mai mare. Cred că era și momentul perfect ca eu și Cami să ne întâlnim, din foarte multe puncte de vedere, unul dintre ele fiind experiența de viață acumulată între timp. Și m-a atras scenariul, în momentul în care l-am citit, mi s-a părut că odată cu fiecare pagină, treceai de la un episod la altul cu sufletul la gură”, a declarat Ana Ularu pentru Click.

