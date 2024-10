Filmul de pe Netflix cu Will Smith, care i-a cucerit pe români! Este inspirat din evenimente reale și a stârnit controverse în lumea sportului

O producție cinematografică atrage din ce în ce mai mult atenția din cauza controverselor! Celebrul actor Will Smith a avut un rol important în filmul de pe Netflix. Ceea ce face și mai specială producția este faptul că este inspirată din evenimente reale. S-a lăsat cu acuzații grave!

Netflix și-a câștigat deja notorietatea datorită filmelor și serialelor de succes. Multe persoane iubesc poveștile inspirate din viața reală, iar producătorii știu deja asta, dar de multe ori se ajunge la reacții neașteptate. Cine să se potrivească mai bine pentru așa ceva dacă nu Will Smith?

Celebrul actor are fani în toate colțurile lumii, iar datorită lui așteptările se ridică la alt nivel. Will Smith a avut un rol special în fillmul dramatic biografic ”Concussion”. Producția a fost lansată în anul 2015, iar de scenariu s-a ocupat nimeni altul decât Peter Landesman.

Probabil că vă gândiți despre ce este filmul și dacă se merită să îl vizionați. Nu o să vă dăm prea multe detalii, asta pentru că ar fi ideal să vă bucurați de poveste pe măsură ce urmăriți scenariul. Tot ce vă putem spune este că se bazează pe un articol care a fost publicat de o jurnalistă cunoscută, Jeannie Marie Laskas.

Intitulat „Game Brain”, articolul subliniază ideea de conștientizare a problemelor cu care se confruntă jucătorii de fotbal american. Bineînțeles că a stârnit, de asemenea, numeroase controverse în lumea sportului, așa cum era și de așteptat.

Citește și: Serialul mult așteptat de fani revine pe Netflix! Sezonul 3, lansat mult mai repede decât se credea

De unde este inspirat filmul

Am precizat mai sus faptul că filmul este inspirat dintr-o poveste reală. Will Smith joacă rolul lui Dr. Bennet Omalu, care este de profesie un neuropatolog criminalist. Producția are multă acțiune și merită văzută, așa că am prefera să nu dezvăluim mai multe detalii, asta pentru că vom strica surpriza!

National Footbal League a fost asaltată de critici la scurt timp după lansarea filmului. Printre multe altele, NFL s-a confruntat cu o acuzație gravă și anume că nu ar fi pus preț pe sănătatea jucătorilor. Aceste aspecte nu l-au afectat prea mult pe Will Smith, care a primit nominalizări la Globul de Aur și numeroase aprecieri, asta după ce a interpretat rolul lui Dr. Bennet Omalu.

Citește și: Unul dintre cele mai bune seriale TV a apărut pe Netflix. Sigur vei deveni dependent de el