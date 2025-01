Filmul horror de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Intriga îți dă fiori reci și te ține lipit de ecran!

Netflix a dat lovitura cu un nou film de excepție! A fost adăugat de curând pe platformă și deja a ajuns în clasamentul cu cele mai urmărite 10 producții de pe platformă. Este vorba despre un thriller psihologic cu accente de horror, considerat unul dintre cele mai bune filme de groază. Pe lângă acțiunea plină de suspans, românii au fost atrași și de distribuția fenomenală.

Dacă ești în căutarea unui film care să te țină în priză de la început până la sfârșit, acesta poate fi o alegerea ideală. Producția prezintă o poveste complexă, cu interpretări remarcabile. De asemenea, atmosfera tensionată și plină de suspans te ajută să ai parte de o experiență cinematografică de neuitat.

Citește și: Filmul de pe Netflix care a rupt topurile, la 5 zile de la lansare! Cameron Diaz are rolul principal

Netflix continuă să domine scena streamingului, iar una dintre cele mai recente producții care a captat atenția publicului din întreaga lume este Orphan, un thriller psihologic cu accente de horror. Este considerată una dintre cele mai bune producții de groază și reușește să rămână în memoria spectatorilor datorită poveștii captivante pe care o prezintă.

Orphan urmărește povestea soților Kate și John Coleman. Cei doi suferă pierderea tragică a unui copil și decid să adopte o fetiță de 9 ani pe nume Esther. Micuța este adorabilă și are o înfățișare angelică, însă comportamentul ei ridică semne de întrebare.

Astfel, Kate și John încearcă să afle adevărata identitate a fetiței, lucru care se întâmplă abia la final. Din acest motivul, filmul se termină într-un mod neașteptat. Descoperirea șocantă schimbă complet perspectiva asupra evenimentelor.

De asemenea, Orphan explorează teme precum trauma, pierderea și încrederea. Filmul îi face pe telespectatori să analizeze cât de fragilă poate fi legătura dintre membrii unei familii atunci când apar suspiciuni și secrete. De altfel, unul dintre motivele pentru care producția este atât de îndrăgită îl reprezintă jocul psihologic dintre actori care contribuie la crearea unei tensiuni continue.

Rolul micuței Esther este interpretat de către Isabela Fuhrman, o actriță americană cunoscută și pentru personajul Clove în Jocurile foamei. În cadrul unui interviu, ea s-a arătat convinsă că fanilor le va plăcea filmul.

„Sincer, când am văzut filmul pentru prima dată, am fost foarte agitată, pentru că nu eram sigură cum va arăta. Am fost acolo în fiecare zi, am văzut toate trucurile și încă sunt șocată. Sunt foarte entuziasmată pentru fanii care vor urmări filmul. Simt că le va plăcea cu adevărat.”, a spus Isabela Fuhrman, în urmă cu ceva timp, potrivit Ew.com.