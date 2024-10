Filosoful pus șef de Băsescu îl ”arde” pe Ionuț Dolănescu! S-a ajuns în instanță!

Încă de când a terminat de renovat casa moștenită de la tatăl său, Ionuț Dolănescu a avut probleme cu vecinii. Artistul a transformat podul casei în mansardă, iar de aici au plecat nemulțumirile. Locatarii din blocul situat chiar lângă casa lui s-au plâns că odată ce podul imobilului a fost înălțat, lumina solară nu mai ajunge în apartamentele lor. Scandalul s-a mutat în instanță. Scriitorul Horia-Roman Patapievici, care este președintele Asociației de Proprietari din bloc, susține cauza reclamanților. CANCAN.RO are toate detaliile despre tensiunile dintre vecinii celebri de pe strada Caimatei.

După moartea lui Ion Dolănescu, impunătoarea casă din centrul Capitalei, în care a trăit până la finalul vieții, i-a revenit fiului său cel mare, Ionuț Dolănescu. Artistul a dobândit această proprietate după un război aprig prin sălile de judecată cu fratele său vitreg, Dragoș. Ca să poată păstra casa din Caimatei, în care a copilărit, Ionuț i-a plătit fratelui său 100.000 de euro.

Odată ce a reușit să intre în posesia proprietății, acesta a început renovarea ei și spera că se va bucura aici de liniște, alături de familia lui. A dat o nouă față casei și a transformat podul de 200 mp în mansardă. Lucrările pe care le-a făcut au stârnit, însă, nemulțumirea mai multor vecini. Este vorba despre locatarii din blocul situat chiar lângă casa artistului.

Aceștia au reclamat faptul că odată cu înălțarea podului casei, lumina solară nu mai ajunge în apartamentele lor. Mai mult, oamenii pretind că, din această cauză, valoarea apartamentelor din bloc ar fi scăzut cu peste 100.000 de euro.

Convinși că dreptatea este de partea lor, vecinii s-au aliat și l-au dat în judecată pe solistul de muzică populară. Totodată, aceștia au dat în judecată și Primăria Municipiului București, dar și pe primarul Nicușor Dan și cer anularea autorizației de construcție și demolarea mansardei.

Printre cei deranjați că Ionuț Dolănescu i-a privat de lumina soarelui se află și scriitorul Horia-Roman Patapievici, numit de președintele Traian Băsescu, în anul 2005, în funcția de șef al Institutul Cultural Român.

Cunoscutul om de cultură nu doar că locuiește în blocul respectiv, dar este chiar președintele Asociației de Proprietari. El susține cauza vecinilor săi de bloc, fiind parte în proces ca intervenient. În ciuda acestui incident, Ionuț Dolănescu nu îi poartă ranchiună marelui scriitor.

Lucrările de renovare au durat trei ani. Ionuț Dolănescu se apără și spune că a obținut toate aprobările necesare când s-a apucat de lucrări. El susține că nu a înălțat casa, ci doar a amenajat mansarda.

”Am reconstruit-o cu un arhitect, am avut toate autorizațiile necesare. Nu am luat autorizație de la primăria de sector, ci de la Primăria Municipiului București. Vă dați seama că în centrul Bucureștiului nu puteam eu să construiesc așa, după ureche. Se susține că m-am înălțat, dar eu nu am făcut un etaj. Pur și simplu, podul l-am transformat într-o mansardă locuibilă, pentru că era păcat să țin 200 de metri de pod nelocuite. Culmea este că umbra este pe casa mea, deci ar trebui să mă plâng eu de lumină, mai ales că blocul are 4 etaje și este mai înalt decât casa mea”, ne-a mai spus Ionuț Dolănescu.