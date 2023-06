Finala Chefi la Cuțite 2023. Cine este concurentul care a câștigat premiul de 30.000 de euro de la Antena 1

Finala Chefi la Cuțite 2023. Miercuri seara, 21 iunie 2023, a avut loc marea finală a show-ului culinar de la Antena 1. Cei trei concurenți s-au pregătit intens pentru acest moment. În seara aceasta, s-a adjudecat locul pentru cel mai bun bucătar al acestui sezon! Drumul a fost lung, cu obstacole, însă a reușit să învingă. Nina Hariton a câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro! Iată mai jos mai multe informații.

A fost muncă intensă în platoul Chefi la Cuțite. Seara trecută, a avut loc semifinala show-ului de la Antena 1, iar din cei nouă concurenți doar trei au reușit să ajungă în ultima etapă a emisiunii culinare. Paul „Pablo” Tudosescu, Laurențiu Neamțu și Nina Hariton sunt cei care s-au luptat în ultima ediție a sezonului 11. În seara aceasta, 20 iunie 2023, un singur concurent a reușit să câștige premiul în valoare de 30.00 de euro. Dintre cei trei ultimi participanți, numele câștigătorului este Nina Hariton.

„A fost unul dintre cele mai grele sezoane!”, a spus Gina Pistol, la Antena 1, în finala Chefi la Cuțite 2023.

Finala Chefi la Cuțite 2023. Nina Hariton, marea câștigătoare a sezonului 11

Nina Hariton a câștigat cel de-al unsprezecelea sezon Chefi la Cuțite, de la Antena 1. Momentul a fost extrem de emoționant.

„Dați-mi o palmă să mă trezesc la realitate! Acest premiu este și pentru colegii mei din echipa de astăzi, dar mai ales pentru chef Bontea care a avut încredere. A scos cuțitul când i l-am cerut”, a mărturisit Nina Hariton cu lacrimi în ochi.

Concurenta locuiește la Paris cu soțul și fiica ei

Nina Hariton locuiește în Franța, alături de familia ei. În cadrul show-ului de la Antena 1, câștigătoarea sezonului 11 mărturisea că dragostea i-a condus pașii către Paris. Ea și partenerul ei de viață s-au cunoscut în Republica Moldova, la o petrecere. A acceptat propunerea de a merge în Franța, pentru a fi alături de el. A renunțat la studiile pe care le urma în Galați și a plecat din țară. Nina a ales să renunțe, însă, la meseria de bucătar și să devină agent imobiliar.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină.

Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, a spus concurenta.

