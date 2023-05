Finalist Românii au talent, scuipat și batjocorit de colegi! Adevărul a ieșit la iveală chiar în timpul ultimului act al show-ului de la ProTV

Eduard Dragu Sălăgean, unul dintre concurenții de la „Românii au talent”, a fost umilit după apariția sa la Pro TV. Adolescentul a mărturisit că a fost ținta bullying-ului, din cauza faptului că este autist.

Eduard Dragu a reușit să impresioneze atât telespectatorii, cât și jurații din cadrul show-ului Românii au talent, de la Pro TV. Adolescentul în vârstă de 18 ani a venit în emisiune cu talentul său aparte de a cânta la pian, reușind să ridice publicul în picioare și să ajungă în marea finală din acest sezon. Chiar dacă Eduard s-a numărat printre concurenții îndrăgiți și favorizați de fanii emisiunii, lucrurile nu au fost atât de roz și în viața personală. Tânărul susține că a fost marginalizat de către colegii de la școală, fiind scuipat și batjocorit.

Concurent de la Românii au talent, umilit de colegi după participarea în cadrul show-ului: „Sunt și oameni răi”

La vârsta de doar 1 an, Eduard a fost diagnosticat cu autism. De-a lungul copilăriei sale, finalistul de la Românii au talent a fost victima bullying-ului la școală sau în grupurile sociale din care a făcut parte. Nici după ce a reușit să impresioneze o țară întreagă cu talentul său, Eduard nu a fost ocolit de ironii și de insulte.

Chiar dacă unii l-au apreciat pentru prestațiile sale, alții l-au denigrat.

„Mama nu a vrut ca eu să fiu expus. Un copil m-a oprit să mă felicite, iar altul m-a scuipat de două ori. M-am gândit că sunt și oameni răi care vor vorbi urât de mine, dar eu am vrut să vin pentru a fi lăudat de oamenii buni. Sunt fericit că am luat decizia asta. E foarte greu să înveți o piesă foarte grea. După «Românii au talent», oamenii au început să mă iubească și să mă aprecieze și mai mult. Mi-a zis doamna șoferiță de pe autobuz că sunt foarte bun și talentat și că se bucură pentru mine.

Când mi-am auzit numele în semifinală, inima aproape că îmi exploda. Mă bucur că m-au votat oamenii și sunt prietenii mei. Mă simt bucuros că am ajuns aici”, a transmis Eduard Dragu Sălăgean în marea finală Românii au talent.

Povestea de viață a lui Eduard Dragu Sălăgean

Eduard învață la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” din Bistrița, secția pian. Adolescentul și-a descoperit pasiunea pentru acest instrument muzical încă de la o vârstă fragedă. La 7 ani, mama lui, Ana, i-a cumpărat un pian pentru a-l scoate din lumea lui interioară. Timp de patru luni nu s-a atins de el, până într-o zi, când a ales să se „joace” cu clapele și să încerce câteva dintre melodiile pe care le auzise prin casă, conform PRO TV. Din acel moment, nu s-a mai dezlipit de pian.

Eduard a urmat cursurile unei școli obișnuite, chiar dacă a fost diagnosticat cu autism infantil, încă de la vârsta de 1 an și 9 luni. Pentru ca el să poată merge la școală fără un însoțitor și să se integreze, a fost necesară o terapie neîntreruptă de 6 ani. În tot acel timp, Eduard învăța să aibă un comportament tipic copiilor de vârsta lui. Însă, la vremea respectivă nu putea vorbi corect, petrecea ore întregi agățat de clanța unei uși, se legăna și flutura din mâini de față cu alte persoane.

Tânărul a povestit una dintre întâmplările care i-au marcat copilăria.

„Eu am făcut o școală normală și îmi era greu din cauza colegilor. Atunci am luat-o razna. Când am mers la baie și un băiat… un șmecheraș din clasa a 7-a, eu eram clasa I-a, mă încuia în baie și făcea precum o fantomă și eu credeam că era o fantomă adevărată. Și-a bătut joc de mine, pentru că mă vedea diferit, pentru că eram autist”, a mai mărturisit adolescentul.

