Fiul Corneliei Catanga nu-și poate reveni după pierderea mamei sale: ”Suntem distruși sufletește”

Fiul Corneliei Catanga nu-și poate reveni după pierderea mamei sale. Alexandru Pădureanu merge la mormântul artistei o dată la două zile și își strigă durerea.

Vestea morții Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Aurel Pădureanu și fiul său, Alexandru, sunt îngenuncheați de durere și nu își pot reveni din șoc. Cornelia Catanga își doarme somnul de veci la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde există un loc al familiei. (CITEȘTE ȘI: CUM A FOST „ÎNFIATĂ” CORNELIA CATANGA DE CELEBRUL ACTOR ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA)

De când au înmormântat-o pe Cornelia Catanga, atât Aurel Pădureanu cât și fiul său, merg zilnic la a cimitir și își alină dorul.

”Suntem distruși sufletește. Ne este mare foc și dor de ea, plângem întruna. Nu există, la două zile, să nu mergem la cimitir. Greu! Noi stăm la sora mea, la Nicoleta. Locuim într-un apartament închiriat de ea. Deocamdată suntem bine, că sunt ei lângă noi. Nu știm ce o să fie mai târziu… Vedem”, a spus Alexandru Pădureanu pentru Click.

Cornelia Catanga a murit în urma unui stop cardio-respirator

Cornelia Catanga s-a simțit rău, iar familia sa a cerut ajutorul medicilor. Artista ar fi refuzat cu vehemență să meargă la spital. Medicii de pe ambulanță, care au sosit la domiciliul acesteia, au încercat să o convingă timp de o oră și jumătate. Într-un final, cântăreața a cedat la insistențele lui Aurel Pădureanu.

În ciuda eforturilor depuse de medici, artista s-a stins din viață în urma unui stop cardio-respirator. Potrivit soțului ei, Cornelia Catanga și-a presimțit sfârșitul.

”Cornelia avea premoniții, anul trecut, am facut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea. Era bucuroasă. Îmi zicea: «Ah, ce frumos e!». După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng. A plâns rău. Mi-a zis: «De ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun? Nici Paștele nu mă prinde». Te rog să mă crezi că așa a zis”, a declarat cu lacrimi în ochi artistul la “Exclusiv VIP”.