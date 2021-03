Ce pensie încasa Cornelia Catanga! Familia cântăreței abia se descurca. „Banca mi-a luat casa”

În urmă cu doar câteva zile, artista Cornelia Catanga s-a stins din viață, iar în ultima perioadă nu a avut parte de o soartă prea ușoară. În repetate rânduri, cântăreața s-a plâns că familia ei a ajuns la sapă de lemn, iar veniturile pe care le încasau erau insuficiente pentru un trai decent.

Cornelia Catanga a lăsat rușinea la o parte și a dat cărțile pe față. Aceasta a recunoscut că familia ei se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Potrivit spuselor acesteia, singurele venituri erau pensia mică pe care ea o primea și ajutorul venit din parte fiului său.

Artista a dezvăluit că trebuia să trăiască dintr-o pensie de doar 1.600 de lei pe lună, potrivit impact.ro. Pe lângă această sumă, Cornelia Catanga mai primea bani de la fiul său, el fiind cel care susținea cu adevărat casa. Însă în ultima perioadă și veniturile acestuia au început să scadă.

„Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor”, a declarat Cornelia Catanga la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

Ajutor pentru înmormântarea artistei

Problemele financiare pomenite de artistă s-au dovedit adevărate, iar în cazul înmormântării acesteia familia a avut nevoie de ajutor material. Aurel Pădureanu, soțul cântăreței, a apelat la Gigi Becali și la Gabriela Firea pentru a obține banii necesari pentru înmormântare.

„Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze. Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului”, a spus și Mara Bănică.

