Fiul de suflet al lui Petrică Mâțu Stoian, îngenuncheat de durere: ”Dacă v-ați întoarce măcar o oră...”

Fiul de suflet al lui Petrică Mâțu Stoian a transmis un mesaj emoționant la 40 de zile de la moartea artistului.

S-au împlinit 40 de zile de când Petrică Mâțu Stoian a trecut în neființă, însă durerea din sufletul celor care l-au iubit este tot mai apăsătoare. Considerat fiul de suflet al regretatului artist, Alin Gabriel Matei, a simțit să transmită un mesaj emoționant în memoria lui:

„Maestre, sufletul Dvs bun și cald s-a ridicat la ceruri acum 2 zile (40 de zile pe 15 Decembrie) și m-am gandit sa va scriu un mesaj: „Nene, dacă v-ați întoarce măcar o ora as avea multe sa va spun, mi-e dor de Dvs și îmi este greu sa accept… am momente de rătăcire, momente in care nu știu ce sa fac, cum sa fac, momente in care am nevoie de sfatul Dvs…”, este mesajul postat de Alin Gabriel Matei, pe pagina sa de Facebook.

Ce relație era între Petrică Mâțu Stoian și fiul lui de suflet

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în lumea muzicii populare și nu numai. Familia și apropiații sunt devastați de durere și nu-și pot reveni din șocul suferit. Petrica Mâțu Stoian l-a cunoscut pe Alin Gabriel Matei, fiul său de suflet, în urma cu mai mulți ani, la un concurs de muzica populară. De atunci, l-a îndrăgit ca pe propriul copil și l-a luat sub aripa lui protectoare.

Cei doi aveau o relație specială și nu exista zi să nu-și vorbească. Printre lacrimi și suspine, tânărul a găsit forța necesară să spună cât de mult a însemnat artistul pentru el.

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vâsta de 61 de ani, la Spitalul de Urgență din Reșița. Nu a avut copii, dar a avut un fiu de suflet.

