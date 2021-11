Fiul de suflet al lui Petrică Mâțu Stoian, devastat de durere! Alin Gabriel Matei, declarații sfâșietoare: ”Pentru mine e nemuritor!”

Petrică Mâțu Stoian, în vârstă de 61 de ani, s-a stins din viață sâmbătă seară la Spitalul de Urgență din Reșița. Nu a avut copii, dar a avut un fiu de suflet. Pe Alin Gabriel Matei. Tânărul este devastat de durere după ce a aflat că cel care i-a fost ca un tată a trecut la cele veșnice.

De câteva zile, artistul urma un tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Starea lui de sănătătate, însă, s-a deteriorat rapid. Tușea cu sânge, iar sâmbătă dimineață a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID.

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în lumea muzicii populare și nu numai. Familia și apropiații sunt devastați de durere și nu-și pot reveni din șocul suferit. Petrica Mâțu Stoian l-a cunoscut pe Alin Gabriel Matei, fiul său de suflet, în urma cu mai mulți ani, la un concurs de muzica populară. De atunci, l-a îndrăgit ca pe propriul copil și l-a luat sub aripa lui protectoare.

Cei doi aveau o relație specială și nu exista zi să nu-și vorbească. Printre lacrimi și suspine, tânărul a găsit forța necesară să spună cât de mult a însemnat artistul pentru el. (CITEȘTE ȘI: CE AVERE AVEA PETRICĂ MÂŢU STOIAN? CINE ÎL MOŞTENEŞTE PE CELEBRUL CÂNTĂREŢ)

”E de necrezut! Am filmat acum cateva zile cu dumnealui la o televiziune, nu a murit de covid, e o informatie falsa, au fost alte complicatii. Pentru mine a fost ca un al doilea tata, ma iubea ca pe copilul lui, m-a ajutat mult! Urma sa mergem la Chisinau sa facem un duet cu Orchestra Lautarii si maestrul Nicolae Botgros. Noi aveam o relatie tata-fiu, vorbeam foarte mult, ii povesteam tot ce fac, in fiecare seara ne auzeam. Ma invata tehnica vocala, n-am cuvinte. Toate intalnirile cu dumnealui au fost unice. Mereu ma invata de bine, sa nu uit de unde plec, ma incuraja ca o sa ajung mai mare decat el in cariera. M-a ajutat enorm, mereu mi-a dat sfaturi de viata si de cariera.

Cuvintele, in momentul asta, sunt de prisos! Si sunt prea mici pentru durerea pe care o simt. O sa raman mereu baiatul lui nenea, asa cum imi spunea, si pentru mine e nemuritor! Sinceritatea, felul lui de a fi, sufletul, ajuta pe toata lumea, nu facea rau la nimeni. A fost un om foarte bun, un artist cum nu cred ca se va mai naste in tara asta. Eu si ieri am vorbit cu el, se simtea foarte bine, mi-a trimis poze, nu era bolnav. Medicii care au fost acolo, si-au facut datoria, n-au putut sa-l salveze, Dumnezeu l-a vrut sus pentru ca ii i-a pe oamenii buni”, a declarat Alin Gabriel Matei pentru Star Popular.

Colegii de breaslă sunt în stare de șoc

După ce și-a făcut debutul în cadrul emisiunii ”Tezaur Folcloric”, fiind descoperit chiar de renumita Mărioara Murărescu, Petrică Mâțu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor si a câștigat numeroase premii.

Era angajat din 1955 la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului" din Târgu-Jiu. Repertoriul lui era compus din cântece folclorice de veselie, tradiții de nuntă sau de înmormântare și doine populare transmise din generație în generație.

Colegii de breaslă ai lui Petru Mâțu Stoian sunt în stare de șoc. Nu pot accepta faptul că artistul s-a stins din viață. Elena Merișoreanu a mărturisit că artistul era o fire dinamică și nu știa să aibă probleme grave de sănătate.

”Vai de capul meu, nu mai pot! Plâng de nu mai am voce! Am vorbit curând cu el, venea la toate evenimentele din familia mea. Venea de la Craiova și zice: ‘Pentru Lenuța mea sa nu vin eu?’ Astăzi am fost sărbătorită de Radio Iași și trebuia sa intre și el, dar în emisiune am aflat că mi-a transmis prin mesaj gândurile lui. La final am întrebat de ce nu a intrat el să îmi transmită. Atunci am aflat că e în spital, face recuperare și nu se simte prea bine.