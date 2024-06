Fiul Gabrielei Firea a făcut nuntă în mare secret! Primele imagini de la eveniment. FOTO

Gabriela Firea a fost soacră mare! Fiul ei, Tudor-Ștefan, s-a cununat religios cu aleasa inimii, Eva-Emilie, într-un cadru de poveste. Cei doi îndrăgostiți și-au jurat iubire în fața altarului, la mai bine de jumătate de an de la cununia civilă. Au făcut pasul cel mare, alături fiindu-le familia și cei dragi lor. S-au distrat pe cinste la o petrecere de zile mari, unde și-au făcut apariția o serie de artiști celebri. Dacă până acum fostul edil al Capitalei n-a dat prea multe din casă despre nunta băiatului ei, iată că astăzi a făcut publice și primele fotografii de la eveniment.

Bucurie mare în familia Gabrielei Firea și a lui Florin Pandele! Băiatul cel mare al fostei jurnaliste și aleasa inimii sale au jurat iubire veșnică în fața altarului, alături fiindu-le familia și cei apropiați. Fostul edil al Capitalei a încercat să țină „secret” marele eveniment, până astăzi când a făcut publice o serie de fotografii emoționante din ziua cea mare. Tudor-Ștefan și Eva-Emilie au avut parte de cele mai frumoase momente din viața lor, când au pășit în fața altarului, în ziua cea mare. S-au distrat apoi la o petrecere de zile mari, unde au urcat pe scenă mari artiști din industria de la noi.

Gabriela Firea a făcut furori în postura de soacră mare, căci a îmbrăcat două ținute superbe. S-a asortat întocmai cu soțul ei și au reușit să fure toate privirile celor din jur. Președinta PSD București s-a implicat în organizarea nunții băiatului ei, căruia i-a dat o mână de ajutor. Senatoarea a transmis un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare, pentru cuplul fericit.

„Căsnicie binecuvântată, Eva-Emilie şi Tudor-Ştefan! Sfânta taină a cununiei religioase care v-a unit să vă fie izvor de iubire, prețuire, bună înțelegere, iertare imediată în momente de tristețe, de care vă dorim să fie cât mai puține. Să vă țineți mereu de mână cu dragoste şi să vă treziți în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze şi cu o vorbă bună unul pentru celălalt, în toată călătoria miraculoasă a vieți”, a scris fosta jurnalistă, în mediul online.

Cine a cântat la nunta fiului Gabrielei Firea

Nunta lui Tudor-Ștefan și a Evei-Emilie a fost organizată cu ajutorul unui event planner, care s-a ocupat întocmai de tot ce a fost nevoie pentru ca evenimentul să fie lăudat în tot showbizul.

Artiști mari au urcat pe scenă și au întreținut atmosfera la nunta băiatului Gabrielei Firea. Mirela Vaida, Luminița Anghel, Damian Drăghici, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor s-au numărat printre cântăreții care au făcut senzație în noaptea cea mare.

Cei doi miri au ales să facă valsul pe o piesă romantică, aleasă cu mare grijă: Elvis Presley – “Can’t help falling in love with you”. Momentul a fost unul emoționant, așa cum se poate observa în imaginile pe care vi le prezentăm în GALERIA FOTO.