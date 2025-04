Babs răspunde acuzaţiilor din scandalul cu fosta prietenă, Ema Uta! Ce spune despre relaţia cu Alex Bodi: „Toate-n viaţă se întamplă cu un scop”

Cândva prietene la cataramă, Babs, fosta lui Dorian Popa, şi Ema Uţă, fosta lui Alex Bodi, sunt la cuţite. Recent, cea din urmă a ţinut să specifice, într-un comentariu, că fosta sa amică e cea care a „călcat strâmb” în prietenia lor. Asta după ce a postat o filmare în care o machiază pe actuala parteneră a artistului. Claudia Iosif îi dă replica, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Este cunoscut deja faptul că Babs, pe numele său Claudia Iosif, a fost iubita lui Dorian Popa, alături de care a construit un mic imperiu financiar. Idila lor întinsă pe o perioadă de 11 ani s-a încheiat de mai bine de un an şi jumătate. Perioadă în care au mai încercat şi o împăcare, dar nu a fost să fie.

De un an de zile s-a încheiat şi prietenia pe care aceeaşi Babs a avut-o cu Ema Uţă. Recent, aceasta din urmă a postat o filmare în care o machiază pe actuala iubită a lui Dorian Popa. Iar atunci când internauţii au acuzat-o de trădare, Ema Uţă le-a dat replica fără ezitare, spunând că Babs a fost cea care „a călcat strâmb” în prietenia lor.

Babs: „Dumnezeu e sus pentru toată lumea”

Chiar dacă a evitat până acum să facă vreo afirmaţie la adresa Emei, Babs ripostează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu nu caut atenţie. Nu mă interesează subiectul. Nu mai suntem prietene de aproape un an. Dumnezeu e sus pentru toată lumea. Nu regret prietenia cu ea pentru că toate în viaţă se întâmplă cu un scop. Eu am avut ce învăţa. Prefer să mă opresc aici şi să nu mai zic nimic”, ne-a spus Claudia Iosif.

„Doamne fereşte, cum să fie Alex Bodi iubitul meu? Da, i-am făcut şi lui haine cândva”

Babs a ținut însă să precizeze că a făcut haine pentru Alex Bodi, partenerul Emei Uță, dar multe dintre acestea comandate chiar de ea! Aceasta a completat că nu o mai interesează demult subiectul şi că e fericită alături de noul său iubit, care nu este nicidecum fostul Emei, ci un bărbat care nu are nicio legătură cu show-bizz-ul autohton:

„Doamne fereşte, cum să fie Alex Bodi iubitul meu? Da, i-am făcut şi lui haine cândva, multe comandate însă chiar de ea. Eu sunt foarte fericită acum, sunt cu cineva de jumătate de an. Iubitul meu nu e persoană publică. Mi-a ajuns așa ceva!”

Ce spune despre faptul că Ema o machiază pe iubita lui Dorian Popa

Cât despre postarea în care Ema Uță o machiază pe actuala iubită a lui Dorian Popa, Babs nu s-a arătat nicidecum deranjată. Din contră!

„Nu mai am 12 ani să mă deranjeze așa ceva. Asta e munca ei și are dreptul să facă ce vrea. În plus, noi nu ne mai vorbim de aproape un an!” ne-a spus aceasta.

