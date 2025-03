Babs, ”fosta” lui Dorian Popa, vorbește în premieră despre noul iubit: ”Sunt cu el de jumătate de an!” Se vede mireasă și mamă?

La mai bine de un an de când s-a despărțit de Dorian Popa, Babs iubește din nou. Claudia Iosif evită să vorbească prea mult despre noul său partener, dar mărturisește că nu este persoană publică. Altfel, blondina a renunțat definitiv la Cheluțu, patrupedul vedetă crescut împreună cu Dorian Popa. Motivul? CANCAN.RO are toate amănuntele.

Dorian Popa și Claudia Iosif, alias Babs, au trăit o iubire ca-n filme, mai bine de zece ani. S-au despărțit însă și fiecare și-a refăcut viața, în prezent. Dorian Popa s-a afișat de ceva timp în compania noii iubite. Lucru ce nu se poate spune și de fosta sa parteneră. Surpriză însă, potrivit mărturisirilor făcute de blondină în exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta iubește intens, de mai bine de jumătate de an. A avut însă grijă să-și țină ascuns iubitul, despre care ne spune că nu este persoană publică!

„De jumătate de an, am o relație. Sunt foarte bine, pot spune că simt că sunt fericită. Nu e cunoscut. Nu mai vreau persoane pubice, niciodată nu mi-am dorit asta. Și chiar a fost o presiune pentru mine acest lucru”, a spus Babs, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Babs: „N-am în jurul meu niciun exemplu bun”

Deși declară că este fericită, Babs e fermă în ceea ce privește căsătoria. Nu se vede nici mamă, nici mireasă. Motivul ni-l dezvăluie chiar ea:

„Poți fi fericit cu un om, fără să te căsătorești. Nu am în jurul meu nici un exemplu bun care să mă convingă că o căsătorie aduce un plus într-o relație. Nu cunosc cupluri mai fericite sau care sunt mai bine pentru că s-au căsătorit”.

Sacrificiul pe care l-a făcut: „Îl iubesc din toată inima, dar e mai bine așa”

În prezent, pe Claudia Iosif și pe Dorian Popa nu-i mai leagă absolut nimic. Nici măcar Cheluțu, cățelul-vedetă din clipurile artistului, pe care l-au crescut împreună. După o perioadă în care-l împărțeau, iar omul de legătură care plimba patrupedul de la unul la altul era chiar managera, Babs a renunțat să-l mai vadă pe Cheluțu.

„Nu l-am mai văzut demult. Am făcut un sacrificiu pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine, ca să putem fiecare să avem liniste. Am vrut să evit alte lucruri”, a adăugat ea.

Babs încearcă să suplinească, într-un fel, absența animalului de companie:

„ Am o prietenă care îmi lasă cățelul ei, aceeași rasă, în grijă, când pleacă din oraș. Și așa îmi mai alin dorul de Cheluțu”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.