Fiul lui Reghecampf o pune la punct pe Anamaria Prodan: ”Să înceteze cu intrigile! Nu sunt fiul ei! Am o singură mamă, pe care o iubesc!”

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare departe de a se finaliza. Au ieșit la iveală noi detalii șocante, iar impresara a dat o bombă de curând în spațiul public. Din spusele ei, Luca, fiul cel mare al antrenorului, și-a filmat tatăl în timp ce o înșela. Impresara susține că a intrat în posesia acelor filmări, în care Reghecampf s-ar afla în compania unei femei, iar întreg episodul s-ar fi desfășurat chiar în casa ei. Luca Reghecampf rupe tăcerea în exclusivitate pentru CANCAN.RO și dezminte toate afirmațiile făcute de cea care i-a fost parteneră de viață tatălui său. Declarațiile sunt tăioase, concise și adresate direct Anamariei Prodan.

Atunci când părea că apele s-au mai liniștit între cei doi protagoniști care au ținut primele pagini ale ziarelor în ultimii ani, apar noi controverse! După ce vedeta a venit cu noi acuzații a adresa lui Laurențiu Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului a decis să spună lucrurilor pe nume! Legat de afirmațiile Anamariei Prodan, Luca Reghecampf nu mai este dispus să accepte ca numele lui să fie pronunțat în public.

Mai mult decât atât, fiul lui Reghecampf dezminte toate cele spuse de fosta parteneră a tatălui său și plusează! Spune că nu a intervenit niciodată în relația celor doi. Scandalul continuă între cei doi foști, ies la iveală noi dedesubturi neștiute, iar fiecare dintre cele două părți susține că deține dreptatea și adevărul.

Luca Reghecampf îi dă replica Anamariei Prodan

Se cutremură showbiz-ul încă o dată în serialul fără sfârșit dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Impresara a fost cea care l-a adus de data aceasta în discuție pe Luca Reghecampf. Acum, el o pune la punct pe fosta parteneră a tatălui său, dar în același timp, o roagă să înceteze cu toate intrigile.

”E timpul ca Anamaria Prodan să înceteze cu intrigile! Am tăcut până acum din respect față de tatăl meu, dar nu mai vreau să accept nimic. Nu sunt fiul Anamariei Prodan. Am o singură mamă, pe care o iubesc. Ca, de altfel, și pe tatăl meu. Anamaria trebuie să conștientizeze că îmi jignește mama de fiecare dată când se folosește de numele meu. Nu am filmat pe nimeni și nu am intervenit niciodată între tatăl meu și fosta lui soție. Consider că Anamaria trebuie să se oprească.

Nu intenționez să intru într-un schimb de replici cu ea fiindcă o respect în continuare. Dar nu este acceptabil ca vreun părinte să se folosească de copiii lui pentru a-și purta războaiele. Eu am trei frați și îi iubesc în egală măsură. Și pe cei mai mici, dar și pe Bebe. De asemenea, tata ne iubește la fel și nu a făcut niciodată diferențe între noi. Le-a arătat iubire și fetelor Anamariei, dar nu a pretins vreodată că este tatăl lor. Pentru că tatăl lor este Tibi, cu care tatăl meu are o relație foarte bună. Se respectă unul pe celălalt”, a declarat Luca Reghecampf, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îi cer doar să ne lase în pace”

Luca Reghecampf nu se oprește aici! Fiul antrenorului îi dă replici acide vedetei, în speranța că într-un final, lucrurile se vor așeza și vor intra pe un făgaș al păcii.

„Observ faptul că, în continuare, Anamaria ne folosește pe noi, copiii, ca pe un scut. Și în special pe Bebe, care suferă mult din această cauză. E vremea să fim lăsați în pace. Nu cer nimic Anamariei. N-am nevoie de nimic de la ea. Nu i-am cerut și nu îi cer bani. Nu i-am cerut și nu îi cer atenție. Îi cer doar să ne lase în pace. Eu am absolvit o facultate, m-am angajat, mă întrețin singur, îmi întrețin și familia mea. Am soție acasă și nu este normal ca Anamaria să mă folosească, să mă includă în discuțiile ei.

Cum nu este normal nici în cazul lui Bebe, care știu că a avut o relație specială cu tata înainte ca părinții lui să se despartă.

Copiii nu trebuie să fie implicați. Ne afectează fiecare lucru și de aceea o rog public să nu ne mai amestece în problemele ei. Și, dacă mă iubește așa cum susține, ar trebui să nu-mi mai denigreze tatăl pentru că acest lucru mă doare”, a continuat fiul antrenorului.

De altfel, contactat de reporterii noștri, Laurențiu Reghecampf s-a declarat solidar cu reacția fiului său: ”Este un divorț pe care eu îmi doresc să-l termin și, are dreptate Luca, nu trebuie să implicăm sub nicio formă copiii. Cum nici eu nu i-am implicat fetele niciodată, așa să procedeze și ea”.

