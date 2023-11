Fiul lui Toto Cutugno, interviu eveniment pentru CANCAN.RO! Nico, dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile din viața tatălui său, dar și despre relația cu mama vitregă! “Când ești bolnav, nici toți banii din lume nu te salveză”

Nico și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, la nici trei luni după trecerea în neființă a tatălui său, idolul italian Toto Cutugno. Fiul regretatului artist a făcut destăinuiri despre relația pe care a avut-o marele interpret cu Cristina, mama naturală a băiatului. Nico mai povestește cum, la vârsta de 20 de ani, s-a mutat în Milano, alături de Carla (soția cantautorului) și vedeta internațională, Toto Cutugno. Mai multe detalii nedivulgate vreodată în cadrul unui interviu, aflați direct de la Nico Cutugno, în emisiunea noastră specială!

Trecut în neființă în luna august a acestui an, Toto Cutugno a lăsat o lume întreagă îndurerată, începând cu membrii familiei sale. Singurul care va putea duce mai departe numele imensului artist este fiul Nico, în vârstă de 33 de ani. De profesie videograf, băiatul fostului solist explică de ce nu a călcat pe urmele modelului patern. Acesta mai precizează și cine i-a fost alături în lupta cu pierderea părintelui său, dar și cum a reușit să învingă depresia.

Nico dezvăluie motivul pentru care nu a urmat calea muzicii, la fel ca tatăl său, Toto Cutugno: „Mi-a fost teamă să nu fiu judecat !”

CANCAN.RO: Nico Cutugno este alături de noi. Am pornit emisiunea, a început show-ul, te rog să îi saluți pe privitorii noștri!

Nico Cutugno: Salutare tuturor, este o plăcere să fiu aici, alături de voi! Mulțumesc pentru invitație.

CANCAN.RO: Unde locuiești acum?

Nico Cutugno: Locuiesc în Milano.

CANCAN.RO: Care este jobul tău acum?

Nico Cutugno: Dețin o agenție “creativă”. Producem materiale video și facem site-uri pentru companii.

CANCAN.RO: De ce nu ai urmat calea și cariera tatălui tău?

Nico Cutugno: Eu scriu cântece și cânt, dar fac asta mai mult pentru pasiunea mea, este ca un hobby. Nu am vrut să îmi urmez tatăl, la început. Poate pentru că nu a fost ușor pentru mine să fiu perceput ca fiind fiul unei persoane faimoase. Nu am vrut să fiu considerat un copil răsfățat care nu și-a creat propriul drum. Asta a fost când eram mai mic. Poate că mi-a fost teamă să nu fiu judecat de oameni. Apoi am început să cânt la chitară, să îmi interpretez propriile cântece. Acum le fac pe amândouă. O să vin în România, săptămâna viitoare, pentru un concert tribut. O trupă va interpreta melodiile tatălui meu și m-au rugat să vin, să îmi cânt cântecul.

CANCAN.RO: Deci vei concerta în România, pe 20 noiembrie?

Nico Cutugno: Da!

CANCAN.RO: Deci românii te vor putea vedea cântând? Ne poți cânta și nouă puțin din piesa respectivă?

Nico Cutugno: Da! Aceasta este doar o mică bucată din cântecul pe care îl voi interpeta în România. Am scris acest cântecel în urmă cu doar câțiva ani, pentru tatăl meu. Este un cântec pe care îl prețuiesc mult.

CANCAN.RO: Tatăl tău a auzit acest cântec, ce a zis despre el?

Nico Cutugno: Da, tata a ascultat cântecul, i-a plăcut. S-a emoționat, pentru că acest cântec vorbește despre cum îl încurajez pe tatăl meu. Spun “închide ochii, mergi înapoi și cântă”, aceasta este ideea. Pentru că tatăl meu, pe vremea când susținea concerte, tot timpul își închidea ochii, era o persoană timidă. Acest cântec este un mod de a-i aduce aminte să facă muzică, pentru că în ultima perioadă se retrăsese din muzică. A fost modul meu de a-i spune “tată, întoarce-te și cântă, te vei simți mai bine!”.

Nico Cutugno rememorează unicul concert susținut alături de idolul italian: „A fost singura dată când am avut ocazia să cânt alături de el!”

CANCAN.RO: Ai fost vreodată pe scenă, alături de tatăl tău?

Nico Cutugno: Da. Am cântat un cântec alături de el, ne aflam în Israel, în 2016. Am vrut să cânt acest cântec, pe care îl prețuiesc , Hallelujah, al lui Jeff Buckley. A fost un context propice să cânt această piesă. M-a invitat pe scenă și a fost singura dată când am avut ocazia să cânt alături de el pe scenă.

CANCAN.RO: Ai mai fost în România? Știu că tatăl tău a fost în România de multe ori, te-a luat cu el?

Nico Cutugno: Da, am mai fost de două ori, în București. Mi-a plăcut foarte mult. Eram mult mai tânăr, aveam probabil 18 ani, așa că sunt extrem de încântat să vizitez România din nou și să văd un oraș diferit, pentru că voi fi în Cluj-Napoca.

CANCAN.RO: Vine și fosta soție a tatălui tău în România?

Nico Cutugno: Nu, nu va veni. La acest moment, nu se simte foarte bine, nu este nimic serios, dar are o răceală puternică. Nu cred că va fi capabilă să zboare către România.

Fiul lui Toto Cutugno face destănuiri despre relația dintre artist și Cristina, mama sa naturală, dar și despre cum se înțelege băiatul cu mama adoptivă, Carla

CANCAN.RO: Practic, tu ai crescut în aceeași casă cu domnul Toto Cutugno și soția lui?

Nico Cutugno: Eu am fost născut în Roma, deci primii 20 de ani nu am trăit împreună, pentru că el stătea în Milano, unde sunt și eu acum. Dar apoi, pentru facultate, m-am mutat în Milano, unde locuiam foarte aproape unul de celălalt, la mai puțin de un kilometru. Eu am propria casă, așa că nu am locuit niciodată cu el, în aceeași casă. Dar când am ajuns în Milano, am petrecut mult timp împreună, am fost cu el în studio, îl vizitam.

CANCAN.RO: Relația tatălui tău cu Cristina, mama ta, a fost bună în tot acest timp?

Nico Cutugno: Da. Avându-mă pe mine, a fost o cale pentru ei să poată comunica părintește. Eu am fost extrem de norocos să am această viață, în care părinții mei au avut o relație bună.

CANCAN.RO: Relația ta cu fosta soție a tatălui tău este una bună? Vă purtați de grijă unul altuia?

Nico Cutugno: Mereu am avut o relație bună cu Carla, fosta soție a tatălui meu, și ne iubim unul pe altul. Este familie pentru mine, deci avem o relație bună, desigur.

CANCAN.RO: Care este cel mai de preț sfat pe care tatăl tău ți l-a dat?

Nico Cutugno: Tatăl meu a fost un om generos și modest. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la el a fost că avea o relație bună cu oamenii care aveau meserii normale. Nu l-am văzut niciodată pe tata, când avea concerte și călătorea mult, să nu fie amabil cu oamenii. Cu tehnicienii sau cu cei care îi aduceau bagajele în cameră. Este ceva ce mereu am apreciat, că nu a uitat niciodată că a plecat de la nimic, dintr-o familie extrem de săracă.

Indiferent de succesul lui, mereu a fost amabil cu oamenii. Și asta cred că este o lecție importantă, mai ales în lumea în care glorificăm succesul. Cred că funcționez în aceeași energie ca tatăl meu. Am încercat să fiu cât se poate de modest, să îmi aduc aminte că sunt doar un om, că nu este nevoie să mă prefac că sunt superstar. Cred că acest comportament îi face pe oameni să se simtă foarte singuri.

„În ciuda banilor, mi-am văzut tatăl suferind din cauza bolii pe care o avea. Nu contează dacă ești la volanul unui Maserati, poți avea cancer și nimeni nu te salvează!”

CANCAN.RO: Te-ai simțit vreodată singur, din această cauză, că porți numele Cutugno?

Nico Cutugno: Da. Mai mult decât singur, este o teamă de a nu fi acceptat de oamenii din jur. Tot timpul ai senzația că oamenii cred, pentru că tatăl tău este o persoană faimoasă sau are bani, că tu nu ești la fel ca ei. Și că nu înțelegi chestiunile ce țin de viața normală, ceea ce nu este adevărat, pentru că la finalul zilei, nu cred că faima și banii îți pot rezolva problemele psihologice. Desigur, viața este mai ușoară în unele privințe, poți călători, îți poți cumpăra haine, dar asta nu te face fericit sau satisfăcut cu viața ta. Sunt doar accesorii. A fost mult mai greu pentru mine, când eram copil, deoarece copiii pot fi răutăcioși uneori.

Îmi aduc aminte, când mergeam la școală, unii dintre copii voiau să iasă cu mine sau să vină la mine acasă, pentru că sperau să-mi întâlnească tatăl. Cred că erau de vină părinții copiilor, care ziceau “mergi acasă la Niko, pentru că tatăl lui este faimos”. Probabil, când am fost copil, m-am simțit singur din această cauză. Dar când am crescut, am învățat din ce în ce mai bine să stau lângă oameni care sunt autentici și nu le pasă cine este tatăl meu sau câți bani am, sau ce mașină conduc. Cred că sunt foarte norocos, pentru că de când eram copil, uneori tata zbura la concerte cu avionul privat, avea mașini drăguțe. De când eram copil am învățat ce înseamnă să fii bogat, să trăiești o viață luxoasă. Dar în ciuda banilor, mi-am văzut tatăl suferind din cauza bolii pe care o avea.

Atunci înțelegi că nu contează dacă ești la volanul unui Maserati, poți avea cancer și nimeni nu te salvează, doar pentru că ai bani. În zilele noastre, mai ales pe Instagram, vezi această fericire falsă, vezi această opulență de a avea un ceas scump sau de a conduce o mașină tare, dar eu știu, în interiorul meu, că aceste lucruri nu îți schimbă viața în profunzime. Nu am fost niciodată în graba de a deveni milionar sau de a-mi arăta proprietățile, pentru că am văzut în copilărie toate aceste lucruri. Oamenii pot să creadă că sunt bogat, că sunt fiul unei persoane faimoase, eu de ce vorbesc?! Vorbesc pentru că știu ce înseamnă să zbori cu un avion privat și să ai depresie pentru că îți e dor de tatăl tău. Sau pentru că nu îl poți lua în brațe în fiecare noapte. Cred că aceasta a fost o lecție de mare folos.

Depresia, „maladia” cu care fiul lui Toto Cutugno s-a luptat în cei 33 de ani: „Încă merg la psiholog!”

CANCAN.RO: Ai avut depresie când erai copil sau este ceva ce trăiești acum, după trecerea în neființă a tatălui tău?

Nico Cutugno: Am avut depresie de câteva ori în viața mea. Sunt o persoană sensibilă și viața poate fi dificilă uneori. Deci nu trăiesc asta acum, după ce a murit tata, deși îmi este dor de el, sunt trist, dar depresia este altceva. Este o afecțiune clinică și cred că este foarte important să vorbim despre asta și să nu ne fie rușine, pentru că mulți dintre oameni, în special cei tineri, se simt depresivi, dar nu au curajul să ceară ajutor și să meargă la doctor, să încerce să depășească această etapă. Încearcă de unii singuri, cu droguri, cu alcool, pentru că de cele mai multe ori depresia este asociată cu slăbiciunea și nu ești cool dacă ești depresiv. Vreau să fiu sincer și să spun că depresia se poate întâmpla oricui. Este doar o chestiune despre cum creierul se dezechilibrează. Ca să o învingem, trebuie să cerem ajutor de specialitate!

CANCAN.RO: Tu ai fost la psiholog?

Nico Cutugno: Da.

CANCAN.RO: Ai simțit că starea ta s-a îmbunătățit?

Nico Cutugno: Desigur. Încă merg la psiholog, cred că este de mare ajutor, chiar dacă acum nu mă simt depresiv. Sunt fericit cu viața mea, dar mersul la psiholog este similar cu învățatul condusului. Când nu ai permis, nu știi ce semnifică semnul de STOP, care este limita de viteză, nu știi. Începi să studiezi și în timp ce mergi pe stradă, vezi semnele. Dacă mergi la psiholog, asta nu te face automat să te simți mai bine, nu este ca o vrajă magică, care să îți schimbe viața. Este vorba mai mult despre a învăța care sunt semnalele pe care le întâlnești pe drum. Odată ce le înveți, știi măcar să te protejezi de ceea ce se întâmplă și să faci poate alte alegeri.

CANCAN.RO: Și să-ți gestionezi mai bine viața…

Nico Cutugno: Exact! Este o chestiune care te face să fii mai atent la alegerile pe care le faci. Cred că odată cu timpul începi să te simți din ce în ce mai bine. Dar aceasta este doar experiența mea.

Iubita îi alină suferința lui Nico, după pierderea tatălui: „Nu suntem căsătoriți și nu avem copii la acest moment!”

CANCAN.RO: Am o întrebare personală. Tatăl tău a fost iubit în întreaga lume, poate că au fost doamne și domnișoare care ar fi dat orice doar să stea puțin lângă el, tu ai același succes la acest capitol? Ești căsătorit, ai copii, care este statutul tău actual?

Nico Cutugno: Am o iubită și sunt foarte fericit cu ea, nu suntem căsătoriți și nu avem copii la acest moment. Dar cred că este foarte important să ai o persoană în care să ai încredere. În viață, treci prin diferite faze. Nu am fost niciodată genul care să caute aventuri de o noapte, nu mi-a păsat niciodată să întâlnesc pe cineva fără motiv, să dormim și ziua următoare să trecem peste. Nu am avut niciodată această atitudine. Dar cred că mereu am avut o relație bună cu fetele, pentru că ele au simțit că nu sunt genul acela de cuceritor. Mereu am fost tipul modest și prietenos, deci cred că asta m-a ajutat să îmi bifez experiențele.

CANCAN.RO: Tatăl tău a întâlnit-o pe această fată? A fost ușor pentru tine să întâlnești o fată care să te vrea pentru numele tău?

Nico Cutugno: Nu, nu a fost ușor, dar la finalul zilei, cred că numele și faima stârnesc curiozitatea. Probabil că fetele au vrut să știe mai mult. Dar cred că dacă ești deștept sau te pricepi la oameni, nu cred că e atât de greu să găsești oameni cărora nu le pasă de numele tău sau de banii tăi. Dacă mergi frecvent în cluburi și te îmbeți, poți greși. Dar cred că este esențial să nu îți fie teamă să fii singur. Dacă vrei mereu să fii înconjurat de oameni, o să găsești mereu persoane care vor ceva de la tine, care vor companie sau sunt oportuniști. Cred că dacă ești înconjurat de puțini oameni care te iubesc și cărora le pasă de tine, este ușor.

CANCAN.RO: Îți mulțumesc, trebuie să încheiem emisiunea, a fost o onoare pentru mine, dar mai am o singură întrebare. Care este piesa favorită a tatălui tău?

Nico Cutugno: Aș spune “Solo noi”!

