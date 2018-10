Fiul defunctului om de teleleviziune Valeriu Lazarov era căsătorit de cinci ani cu o româncă pe care a întâlnit-o în timpul unor filmări. Ce acare i-a sucit mințile acum este o americancă foarte sexy.

Sergio Lazarov era căsătorit cu Anca Văleanu din 2013, atunci când și-au organizat nunta tocmai în Miami. A fost dragoste la prima vedere între cei doi, ”chimia” având loc în timpul unor filmări la care participau amândoi. Cei doi s-au stabilit peste Ocean și părea că totul merge ca pe roate.

Mai ales că Alina se implica inclusiv în firma lui de producție TV care se ocupa de realizarea unor emisiuni inclusiv pentru televiziuni din Spania și Mexic.

Mariajul acestora nu a ținut însă mai mult de cinci ani și au divorțat în mare secret, anunță wowbiz.ro.

Sergio s-a implicat imediat într-o relaţie sentimentală, cu o americancă de origine mexicană, si pare foarte îndrăgostit de aceasta, cei doi plecând în câteva vacanţe romantice la Paris şi în Mexic. În schimb, Anca Văleanu, care locuieşte în continuare la Miami, este singură.

Visul lui Lazarov de pe patul de moarte

A fost cunoscut ca unul dintre cei mai mari producatori de televiziune din intreaga lume, iar emisiunile sale au si acum un succes nebun. Creatorul unor vedete de top ale Romaniei, precum Andreea Marin, Dan Negru ori Mircea Radu, Valeriu Lazarov a murit in 2009, la varsta de 75 de ani, insa a luat cu el in mormant un mare of. Acesta visa la ziua in care cei cinci copii ai sai vor veni duminica la masa insotiti de partenerii lor de viata.

Din pacate, in clipa in care a fost rapus de boala, numai unul era casatorit