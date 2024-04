Fiul Mirelei Vaida, operat de urgență! Prezentatoarea de la Acces Direct este devastată: ”Traumatizant pentru mine”

Clipe traumatizante pentru Mirela Vaida. În urmă cu doar câteva a fost nevoită să ajungă la spital cu fiul ei mijlociu, Vladimir, care a suferit o intervenție chirurgicală la ambii ochi. Prezentatoarea de la Acces Direct a transmis un mesaj dureros pe o rețea de socializare.

Duminică, 21 aprilie 2024, Mirela Vaida a trecut printr-o experiență traumatizantă cu unul dintre copiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct a mers cu fiul ei mijlociu la o unitate medicală din Capitală, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale la ambii ochii. Chiar dacă a încercat să gestioneze cu calm situația – pentru a-și susține copilul – se pare că lucrurile au degenerat. Prezentă lângă fiul ei care se afla pe patul de spital, actrița s-a pierdut cu firea.

Citește și: MIRELA VAIDA SCHIMBĂ PLATOUL! ANUNȚUL FĂCUT DE PREZENTATOAREA DE LA ACCES DIRECT

Fiul Mirelei Vaida a fost operat la ambii ochi

Pe pagina sa personală de Instagram, Mirela Vaida le-a împărtășit urmăritorilor săi cumpăna prin care a trecut. Vladimir, fiul ei mijlociu, a fost operat la ambii ochi. Intervenția chirurgicală a fost planificată încă din luna februarie, moment pe care credea că îl va gestiona fără emoții. Ajunsă la fața locului, prezentatoarea Tv s-a confruntat cu un carusel de emoții și trăiri: slăbiciune, teamă și neputință.

Sentimentul de neputință i s-a amplificat în momentul în care și-a văzut copilul întins pe pat, sub efectul anesteziei generale. Totul a culminat după ce intervenția medicală s-a terminat, iar actrița a fost nevoită să-și privească fiul cum se chinuie cu efectele agresive ale antesteziei, o tulburară de comportament – despre care a fost informată de către medicul de la ATI.

„Am trăit cele mai grele zile din viața mea… Vladimir, băiețelul meu mijlociu, a fost operat la ambii ochi. O operație despre care știam încă din luna februarie și în legătură cu care am crezut că sunt pregătită… N-am fost! A fost cumplit, traumatizant pentru mine ca și părinte, ca mamă… Este atât de dureros să-ți vezi copilul întins pe pat, sub efectul anesteziei generale, să te simți neputincioasă, slabă… Să vezi agresivitatea lui când se trezește (efectul anesteziei, despre care îmi spusese medicul ATI), urletele, țipetele, loviturile lui, plânsul lui cu „lacrimi de sânge”.. Ieșeam eu plângând de la el, ca să nu mă vadă, intra soțul meu, stătea el 5 minute, după care ieșea el plângând și făceam schimb… și tot așa! Am încercat să-l pregătesc, dar ce-i puteam spune unui copil de 7 ani?”, a scris Mirela Vaida pe Instagram