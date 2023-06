Fiul unei femei de serviciu din România a ajuns directorul școlii unde lucrează mama lui. Femeia a muncit din greu ca să îl țină în facultate

Povestea impresionantă a unei bătrâne din Suceava face înconjurul internetului. Elena Negru a muncit pe brânci o viață întreagă, să-și țină cei trei copii în școli, până să se pună pe picioarele lor. S-a angajat ca femeie de serviciu la școala din localitatea Bilcu, iar peste ani fiul ei cel mare a ajuns la conducere.

Elena Negru și soțul ei au muncit o viață întreagă pentru a-și putea ține copiii în școli. Femeia era premiantă și se lăuda cu rezultate bune la învățătură. Avea un singur vis: să devină învățătoare. S-a căsătorit și a renunțat la idee. Cu toate acestea, a reușit să le insufle celor trei copii ai ei iubirea pentru carte. Astăzi, fiul cel mare este director al instituției de învățământ unde femeia muncește ca femeie de serviciu. Este foarte mândră de reușitele lor, pentru că i-a crescut cu greu. Acum, Elena își dorește doar să iasă la pensie și să se bucure de liniște.

„Am făcut și eu liceul, am învățat, tot premiantă. M-am căsătorit, n-am mai urmat mai departe. Visul meu era să fiu învățătoare. De când erau băieții în facultate, de prin 2007, am intrat în serviciu. Băiatul cel mare este director, mai am o fată profesoară de engleză și o altă fată care este consilier de probațiune la Suceava. Banii nu prea erau, așa că ne-am angajat amândoi, eu și soțul. Sper ca în această toamnă să ies și eu la pensie”, a povestit femeia, într-un interviu pentru presa locală.

Ce spune directorul școlii, despre efortul uriaș al mamei lui

Costică Negru, directorul școlii din Bilca, Suceava, a vorbit despre greutățile prin care a trecut mama lui pentru a-l crește și a-l ține la studii, deși nu avea posibilitatea financiară. Lucrează în învățământ de 22 de ani și este director de 13 ani.

„În această școală am fost și eu elev, am ținut enorm la această școală pentru că aici am citit și am scris prima dată. Da, mama mea este femeie de serviciu și cu banii câștigați aici, puțini, m-a ținut în școli. Am făcut liceul, universitatea la Suceava, am făcut facultatea de Istorie și Geografie, ca specializare sunt profesor de istorie și geografie. Sunt director de 13 ani, iar în învățământ am, în total, 22 de ani. Nu numai mama lucrează în școală, și soția este alături de mine. Ea s-a implicat în foarte multe acțiuni, în special pe plan artistic”, a spus directorul școlii, pentru intermediatv.ro

