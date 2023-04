Five elements digital, la un pas să dea lovitura! Agenția românească este nominalizată, pentru a patra oară, la European Search Awards 2023, categoria Best Small SEO Agency

Pe data de 5 aprilie, agenția five elements digital a anunțat faptul că a fost nominalizată la categoria Best Small SEO Agency în cadrul competiției European Search Awards 2023. Pentru al patrulea an consecutiv, compania intră în cursă, ca urmare a rezultatelor și succeselor înregistrate în țară și peste hotare.

European Search Awards este un eveniment anual prestigios care recunoaște și premiază excelența în domeniul marketingului digital și al optimizării pentru motoarele de căutare în Europa. În fiecare an, competiția atrage sute de participanți și include cele mai performante agenții.

În anul 2023, five elements digital a reușit să fie, din nou, nominalizată, ca o recunoaștere a performanțelor agenției de a gândi strategii eficiente de SEO și de a livra rezultate reale și însemnate pentru clienții săi.

Five elements digital, nominalizare la Best Small SEO Agency la European Search Awards 2023

Echipa five elements digital este mândră de această nominalizare și recunoscătoare tuturor partenerilor care au avut încredere în serviciile sale. Cu această ocazie, fondatorul companiei a spus:

„Suntem onorați să fim nominalizați la European Search Awards pentru al patrulea an consecutiv. Această nominalizare este o recunoaștere a muncii și abilităților echipei noastre și ne oferă un boost de încredere că ceea ce facem o facem bine. Este, totodată, o dovadă că agențiile din România sunt profesioniste și au rezultate comparabile la nivel internațional”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Chiar dacă 2022 a fost un an greu pentru industria online, agenția five elements digital a crescut cu 25% în 2022. Mai mult de atât, în fiecare lună înregistrează, pentru partenerii săi, mai bine de 60 milioane de vizite din SEO, în unele luni chiar până la 100 de milioane de vizite din Google organic. Agenția are peste 30 de clienți medii spre mari și portofoliul cuprinde peste 60 de site-uri în administrare, dintre care multe sunt trusturi de presă, firme de telecomunicații și site-uri cu acoperire națională.

Ce este five elements digital și cu ce se ocupă

Five elements digital este agenție de SEO și performance marketing care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar si startup-urilor sau tuturor companiilor care au target ambițios de creștere. Agenția lucrează cu branduri de top din întreaga lume, este prezentă în România, Statele Unite ale Americii. În prezent, oferă servicii pentru 30 de clienți. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul agenției.