Povestea de dragoste dintre Flavia Mihășan și Marius Moldovan a debutat ca un simplu dans, la propriu, urmând ca, într-o perioadă relativ scurtă, să se transforme într-o idilă cât se poate de serioasă. Pe parcursul celor patru ani au apărut și cei doi copii ai familiei, Carol și Tudor, ce par să ocupe întreg timpul părinților. Însă Flavia Mihășan nu dă uitării televiziunea și vorbește despre o eventuală întoarcere „pe sticlă”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Flavia Mihășan își manifestă deschis dragostea nestăvilită pentru băieții săi, de care nu a putut sta departe nici măcar în vacanță. În aceeași notă, fosta asistentă a matinalilor de la Antena 1 dezvăluie că s-ar întoarce în televiziune cât mai repede, chiar dacă procesul de creștere e micuților este unul solicitant.

(NU RATA: FLAVIA MIHĂȘAN, CONFESIUNI EMOȚIONANTE DESPRE TEMERILE PE CARE LE-A AVUT: „MĂ ÎNTREBAM CUM O SĂ POT SĂ IUBESC ALT COPIL” )

„Noi suntem mereu cu copiii, pentru că ne place chestia asta”

CANCAN.RO: Flavia, eu te știu pe tine de la televizor, eram micuț când apăreai la „Neatza” și făceai șpagatul…

Flavia Mihășan: Toată lumea era, nu e greu! Încă pot să îl fac, pot totul ca înainte, doar că am doi copii! Chiar așa mi-am propus și înainte să urmăresc planul ăsta de a avea doi copii, doi băieți, că nu o să se schimbe nimic drastic, adică eu!

CANCAN.RO: Te-am văzut după foarte mult timp la un eveniment public, te-am văzut și la Neversea, dar erai cu cei mici…

Flavia Mihășan: Da, pentru că noi suntem aproape mereu cu cei mici, am făcut o chestie wow pentru mine în perioada asta, am plecat la mare cu o prietenă și nu am rezistat decât o noapte și m-am întors la ei.

Simțeam nevoia, dar noi suntem mereu cu copiii, pentru că ne place chestia asta.

„De-abia aștept să mă întorc…”

CANCAN.RO: Dar nu te-ai gândit niciodată la o reîntoarcere în televiziune?

Flavia Mihășan: Cum să nu?! Să știi că toată lumea mă întreabă încă, numai că eu sunt în acest proces de creștere copil, care s-a unit cu primul, dar abia aștept!

Mi se pare că am atât de multe resurse acum și foarte multe de exploatat! Pentru că nu am făcut decât să adaug la experiența de până la copii și să mă completez! Dar, da, de-abia aștept să mă întorc, nu știu unde încă…

(CITEȘTE ȘI: FLAVIA MIHĂȘAN, SCHIMBĂRI MAJORE ÎN VIAȚA DE MĂMICĂ. A CONCEDIAT PATRU BONE: ”SUNT SIGURĂ CĂ TOATE MAMELE MĂ ÎNȚELEG” )

„Îmi este foarte dor după atâta timp!”

CANCAN.RO: Dar te-au sunat, te-au conctatat pentru emisiuni „de plecat”, să zicem?

Flavia Mihășan: Măi, nu, dar am vorbit și cu Marius și nu mă simt pregătită să plec, totuși.

Ideea este că plecările astea sunt pe o perioadă destul de lungă și copilul meu cel mic are un an și patru luni, adică e mic, e foarte mic! Dar aici pe plan național, sigur!

Aici, la TV, static, chiar aș putea să încep ceva care să nu dureze foarte mult, aș putea, pentru că îmi este foarte dor după atâta timp!

„Lecția vieții mele, lecția răbdării”

CANCAN.RO: Oamenii când părăsesc lumina reflectoarelor pot să simtă ca și cum ar fi trăit o decădere, la tine cum a fost?

Flavia Mihășan: Este o altă etapă pe care mi-am dorit-o, pe care mi-am asumat-o complet și bineînțeles că a venit la pachet și cu această renunțare. Sunt momente în care mă gândesc: „Uite, la ora asta eram nu știu unde în anii trecuți!”.

Dar, cumva, ce trăiesc acum este mult mai curat. Și oricum, fusesem de foarte mulți ani în lumina reflectoarelor, adică înainte să rămân însărcinată simțeam să mă detașez un pic, era „too much”.

Eram peste tot, aveam repetiții tot timpul, eram la TV, pe scenă, plecată, dormeam extrem de puțin, adică pentru mine a fost OK la prima sarcină. La a doua, n-a fost chiar atât de ușor. Dar e o chestie asumată și e o mare lecție pentru mine, lecția vieții mele, lecția răbdării!

(VEZI ȘI: FLAVIA MIHĂȘAN A FĂCUT ANUNȚUL CEL MARE! BLONDINA ÎȘI DOREȘTE AL TREILEA COPIL. „AUZI, DAR HAI SĂ FACEM ȘI O FETIȚĂ”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.