Flavius explică eșecul cu Sepsi: „Golurile au fost din cauza neatenției!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Dinamo București, a pus eșecul cu Sepsi de pe teren propriu, scor 3-1, pe seama jocului timid al elevilor săi din debutul jocului.

„Am început destul de rău jocul. În primele minute am făcut acea greșeală, am plecat de la 0-1, iar apoi am dominat cu situații, ocazii, am lovit bara de trei ori. Am intrat cu 1-1 la pauză. În a doua repriză am vrut să fac o modificare, să îl bag pe Cosmin Matei, dar chiar înainte de a intra în teren, a zis că încă îl ține și nu e 100%. Apoi, la fel cu Răuță. Riscam să îi pierdem pe o perioadă mai lungă. A doua repriză a fost echilibrată. Am luat gol din corner, nu am avut foarte multe ocazii. A fost o luptă. Am încercat să revenim, dar pe final ne-au surprins pe contraatac și am primit și golul trei. Trebuie să găsim soluții și cred că le vom găsi indiferent de situație. Chiar dacă azi am pierdut, nu am ce să le reproșez jucătorilor. Au încercat, au alergat, au fost momente foarte bune. Golurile au fost din cauza neatenției. Am tratat fazele superficial și a fost greu. Se vede când nu îl avem pe Ivanovski în față, pe Jovanovic în linia de fund, Matei, Răuță, acum și Patriche. Sper să se refacă mai repede decât arată probleele lor medical”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Pentru Sepsi au punctat Ștefănescu (min. 11-pen.), Ninaj (min.52) și Așkovski (min.90+4), golul „câinilor” fiind marcat de Patriche (min.45+3). În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 14 cu 17 puncte în timp ce Sepsi OSK se află pe locul 10 cu 36 de puncte.