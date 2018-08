Flavius Stoican, exploziv la conferința de presă premergătoare derby-ului Moldovei »» Atacuri fără precedent la adresa conducerii »» „Cine ești tu, Dumnezeu? Du-te bă acasă la tine!”

Flavius Stoican este în plin război cu conducerea clubului înaintea derby-ului Moldovei, pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 21:00 în Copou cu FC Botoșani.

La conferința de presă premergătoare duelului din Copou, într-un monolog de peste 30 de minute, în care a avut mai multe gesturi teatrale şi a ţipat de mai multe ori, tehnicianul a atacat conducerea clubului.

„Eu am fost anul trecut manager, nu antrenor. Eu făceam selecţia jucătorilor. Aşa cum mi-a spus şi Mircea Lucescu, cu care mă consult, acesta este cel mai important capitol. Acum, mi s-a spus că vor fi aduşi jucători şi ne vom consulta. Când colo, m-am trezit cu jucători noi în cantonament fără să mi se spună, m-am trezit cu Pîrvulescu sau cu alţi jucători pe teren, la antrenament, fără să mi se spună. A venit un atacant, am zis să-l evaluez, dar el deja a semnat. Aflu de pe facebook şi din presă ce jucători vin! În cantonament am avut 18 jucători, dintre care şase copii. Acum, e plin vestiarul. Vedem că unul e penibil şi spunem «Mamă, ce bun e». Noi facem evaluare în plin campionat! Nu se poate să vină cineva aici, care nu ştiu pe unde era anul trecut, să îmi spună să îl dau afară pe ăla şi pe ăla. «Cine eşti tu, Dumnezeu?». «Nu, eu sunt şmecher». «Cine eşti, mă? Băi, tată, du-te bă acasă la tine. Du-te, băi, tată». Eu vreau doar să-mi dau OK-ul pe jucători, sunt principalul pion la capitolul sportiv. Întreabă-mă şi pe mine de jucători, că nu sunt glugă de coceni!”, a tunat Flavius Stoican.

Tehnicianul a ținut să precizeze că noua conducere nu a adus în plus nimic din punct de vedere financiar față de sezonul trecut.

„Ce tot o dăm atât după cireş? Noi trăim acum din munca echipei de anul trecut. Trăim din drepturile de televizare, ca urmare a rezultatelor din sezonul trecut. N-au venit cu niciun plus. Pe mine nu mă dă nimeni afară! Cum să mă dea afară? Plec când vreau eu! Nu am nevoie de nicio clauză, nu mă cramponez de ea. Mi s-a acordat pentru rezultatele de anul trecut, la fel ca mărirea de salariu, pe care nu am cerut-o. Mi s-a dat şi am acceptat-o! Lăsaţi-mă până în iarnă. Dacă nu-mi fac treaba, daţi-mă afară!”, a concchis Flavius Stoican.