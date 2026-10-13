Flick a primit un cadou de lux de la soția sa! Ce i-a oferit Denisa la aniversarea relației

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Flick a primit un cadou luxos din partea soției sale! Denisa a ales să îi ofere un cadou de lux cu o semnificație aparte. Iată despre ce este vorba!

Este vorba despre un ceas Rolex, pe care artistul l-a primit cu ocazia aniversării relației lor. Dincolo de valoarea sa, accesoriul are în spate o poveste care a început cu o vizită aparent banală într-un magazin de bijuterii și ceasuri de lux din București.

Flick a primit un ceas cadou de la soția sa

Totul s-a petrecut cu aproximativ doi ani în urmă, când Flick și soția sa au intrat într-o reprezentanță Rolex. Cei doi dețineau deja ceasuri de la același brand și ajunseseră în magazin pentru a se interesa de anumite servicii, precum întreținerea sau curățarea acestora. Vizita nu avea ca scop achiziționarea unui nou accesoriu, însă un anumit model i-a atras atenția lui Flick.

Printre ceasurile expuse, artistul a remarcat un model cu detalii verzi, cunoscut în limbajul pasionaților drept Starbucks. Designul l-a cucerit pe loc, iar discuția cu reprezentantul magazinului l-a făcut să afle mai multe informații despre disponibilitatea unor astfel de piese. Deși nu intrase în reprezentanță cu intenția de a cumpăra un ceas nou, Flick a fost curios să afle cum ar putea intra în posesia modelului care îi plăcuse.

Povestea a căpătat o altă semnificație în apropierea zilei de 1 mai, când cei doi urmau să sărbătorească aniversarea relației lor. Aceasta a ținut legătura cu reprezentanța și s-a ocupat de organizarea cadoului, fără ca artistul să afle ce urma să se întâmple. Momentul a fost cu atât mai special cu cât cei doi nu se aflau în București în perioada respectivă, astfel că a fost nevoie de ajutorul unui prieten comun pentru a ridica ceasul.

„Acesta este un cadou pe care soția mea mi l-a făcut, cred că acum doi ani, la aniversarea relației noastre.

Noi eram prin București și, nu știu cum s-a nimerit, am intrat într-un magazin Rolex, la modul gură-cască. Noi avem două ceasuri la fel, două Rolex-uri, despre care o să-ți povestesc imediat, și cred că intraserăm să întrebăm ceva despre service, curățare sau ceva de genul acesta, nu mai știu exact. Și, fiind gură-cască prin magazin, unde erau câteva ceasuri expuse, mi-a atras atenția un Starbucks sau un Sprite.

Nu mai știu, mi-a plăcut, mie îmi place verdele. Și domnul de acolo era foarte comunicativ, să spun așa. «Vă place?». Da, dar, uitați, cred că mă refeream la Starbucks, pentru că mi-a zis el că durează mai mult. Nu mai țin minte exact toate detaliile. Dacă era din oțel, da, dura mai mult. Da, durează mai mult, dar avem și pe albastru, genul acesta, însă nu îl aveau. Mi-a arătat un catalog din acela mare.

Și omul a zis: «Dacă doriți, puteți să vă treceți pe lista de așteptare». Iar eu am zis: «N-am venit hotărât să cumpăr un ceas, mai ales că nici nu e ieftin». Și am zis: «Bine, treceți-mă acum, că nu știu ce se poate întâmpla».

Și m-am trecut pe o listă. Am zis: «De ce nu?», că, vorba aceea, nu costa nimic. După care a venit aniversarea noastră. Fuseserăm în reprezentanță în februarie, la începutul lui martie, iar aniversarea noastră era pe 1 mai.

Și s-a întâmplat. Era contul ei, cum ar veni, și m-au contactat: «A venit ceasul!». Eu nu știam. S-a potrivit la fix, pentru că venea aniversarea noastră, și s-a dat peste cap. Eram plecați, nu eram în București, așa că a rugat un prieten comun, un băieșor, să meargă să îl ia în numele ei.

Și mi l-a făcut cadou de aniversarea noastră de trei ani.”, a spus Flick în cadrul podcastului EraVault.

VEZI ȘI: Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor și aurului. Are o strategie specială
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