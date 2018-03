Irinel Columbeanu, Cristian Boureanu, Cătălin Botezatu și Dj Eftimie sunt doar câțiva dintre cei cu care s-a iubit. Vorbim despre Flore Salalidis, o blondă care a scris istoria mondenă cu ispravele sale amoroase. Bomba sexy și-a deranjat atât de mult vecinii încât a fost nevoie de intervenția poliției. Aceasta i-a întâmpinat pe oamenii legii goală pușcă iar aceștia nu s-au sfiit să filmeze întreaga scenă, care a ajuns în scurt timp virală. Lui Flore i s-a făcut rău și a ajuns la urgență după ce o țară întreagă a văzut-o dezbrăcată. Aceasta amenință acum că dă în judecată Poliția Română și cere daune morale record. (VEZI ȘI: Filmări halucinante cu o vedetă din România! Poliția a descins la apartament, iar ea a apărut goală pușcă în ușă și…)

Ea este Flore Salalidis. S-a iubit cu milionari și politicieni celebri iar fiecare apariție a ei e un spectacol total. Când începusem să credem că reprezentațiile sale s-au consumat și că nimic nu poate fi mai rău, din Flore a mai răsărit o ispravă demnă de-o nouă filă în almanahul istoriei mondene. Blondina este protagonista unei scene desprinsă parcă din scenariile filmelor pentru adulți. Deranjați în creierii dimineții de zgomote desprinse dintr-un concert din muzică de ah-ah, vecinii au alertat poliția. Fără nicio jenă, blondina extrem de euforică, i-a întâmpinat pe oamenii legii în costumul Evei. Dezarmați, polițiștii au rugat-o să apeleze la decență, moment în care și-a acoperit trupul cu o haină de blană, dar tot fără lenjerie intimă. Pusă pe harță, Flore s-a lepădat de petale și a început să le transmită vecinilor toată dragostea ei, pentru care a și fost amendată.

”Nu, nu am fost avertizată că am fost filmată, nu am știut. Bănuiesc că imaginile ar trebui să rămână la ei la secție. Nu deocamdată nu am cerut explicații nimănui, am un avocat care se ocupă de asta și în scurt timp vom face ce e de făcut. Ca orice om normal… M-a văzut mai mult decât o țară întreagă și de peste hotare, am primit foarte multe telefoane de la persoane din afara țării. Nu vreau să vorbesc despre asta, e o chestie personală, cine era la mine în acea seară. Eu am un conflict cu aceasta vecină de doi ani jumate de când stau aici are o problemă personală cu mine de fiecare dată când vin mai târziu zice că fac gălăgie și cheamă poliția. A sunat la 112 și cheamă poliția destul de des (…) În momentul în care îmi doresc să arăt o zonă intimă o fac eu, dar e altceva când acest lucru se face fără acordul meu

Asta o să discut cu avocatul meu și se va ocupa de toate demersurile Îmi doresc ca cine a greșit să fie sancționat. Așa cum am fost și eu sancționată cu acea amendă pe care nu știu pentru ce mi-a dat-o, că nu am un proces verbal” a declarat Flore în emisiunea lui Marius Niță, CANCAN.TV

„Cazierul” amoros al lui Flore

„Cazierul” amoros al lui Flore Salalidis are numai nume grele. A devenit celebră după ce a făcut valuri în Jacuzzi-ul lui Irinel Columbeanu, pe vremea când acesta încă era căsătorit cu Moni. După bălăceală, Columbeanu s-a pricopsit și cu un pseudonim… mișto: “Iri Crocodilul”. (VEZI ȘI: Dan Capatos aruncă bomba despre bărbatul care era acasă la Flore Salalidis, atunci când poliția a filmat-o dezbrăcată!)

Și ieșirile sale în cluburile de fițe ale Capitalei, când picioarele blondinei sunt mai tot timpul pe sus, fac deliciul petrecăreților. Nopți fierbinți a petrecut și cu Cristian Boureanu. La scurt timp după divorțul de Valentina Pelinel, Flore l-a consolat pe fostul politician în așternuturile rămase vacante. Ba chiar i-a mai adus și o prietenă, înnoptând în trei, acasă la Boureanu. Tot în trei s-au întâmplat scene fierbinți într-un club și cu Botezatu.

Au început cu un dans aparent nevinovat. Mâinile lui Bote, însă, erau pe culmile fericirii. Nu stăteau decât lipite de bombeurile celor două blonde. Ca să-i demonstreze că ele pot mai mult decât niște atingeri cuminți, buzele lui Flore și ale Denisei se contopesc într-un sărut pasional ca-n filmele de comedie.