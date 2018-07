Florin Bonciu, unul dintre frații suspectați de crimele de la fabrica de ciment, spune că este nevinovat. (Promotiile zilei la monitoare) El a dezvăluit ce a făcut în ultimele săptămâni.

„Eu sunt nevinovat! Eu am fost un băiat cuminte. Și anul trecut am fost tot suspecți, că am stat cu frate-meu aici. Eu nu prea cred. Nu știu. Eu am spus adevărul! Asta-i tot! Am dat deja declarații. Eu sunt nevinovat! Eu am fost un băiat cuminte, m-au respectat toți de acolo, n-am avut treabă cu nimeni, n-am deranjat pe nimeni", a spus Florin Bonciu, într-o emisiune TV.

„În iulie am venit. Am o săptămână de muncă aici. O săptămâna și o zi. Fratele meu are o lună. Aproximativ o lună are. L-am cunoscut pe unu Marian, unu mai pitic. Îl cunoșteam de anul trecut, că eu am mai lucrat aici. Habar n-am, credeți-mă! Nu știu absolut nimic. Pe nedrept mă bagă! Știu că sunt nevinovat. Mama e terminată, tata și el… sunt bolnavi amândoi”, a mai declarat Florin Bonciu

„Și anul trecut am fost tot suspecți, că am stat cu frate-meu aici, a fost de Sfânta Maria atunci și au plecat toți de aici din cameră că le-a dat liber și am rămas doar eu cu frate-meu”, a încheiat Florin Bonciu.