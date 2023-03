Florin Călinescu, din nou în fața publicului! Ce proiect are acum, fostul jurat de la „Românii au talent”: „Se numește „Onlyfanz”...”

Florin Călinescu este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din România. De când s-a retras de pe micile ecrane, actorul este mai fericit ca niciodată, mai ales pe plan profesional. În ciuda faptului că a recunoscut că nu va mai apărea la Tv pentru o perioadă bună de timp, acesta a făcut totuși un anunț care i-a bucurat pe fani. Fostul jurat de la „Românii au talent” se pregătește pentru o nouă emisiune, de data aceasta una pe placul său.

Emisiunea lui Florin Călinescu se va derula doar pe Internet, într-un spațiu liber, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Fosta vedetă de la Pro Tv și-a împlinit visul de a nu mai avea șefi, desfășurătoare impuse și reguli cu care nu este de acord.

Florin Călinescu: „Asta este o nebunie”

Florin Călinescu va avea o emisiune intitulată „Onlyfanz” care se va desfășura în aer liber și va fi difuzată doar pe platformele de socializare. Actorul o descrie ca fiind „o nebunie” și spune că ideea acestui format i-a venit în urma faptului că mereu s-a considerat un „animal liber”.

„Nu știu să o definesc, se numește „OnlyFanz” și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”. Atunci PRO TV era o stație pentru toată lumea, în care a avansat multă lume din ziua de astăzi din toate domeniile, nu numai artistice, ci și sunet, lumini, decoruri.

Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune. Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră. Ceva de genul. Pentru că stau de vorbă cu oamenii pe care nu îi bagă nimeni în seama. Stăm de vorbă pe Calea Victoriei 91-93.

Întotdeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a declarat Florin Călinescu pentru Click.ro.

