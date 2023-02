Vedetele din showbiz care au renunțat la viața din Capitală pentru traiul de la țară. Ce fac acum Carmen Tănase sau Florin Călinescu

Vedete noastre au trăit tot timpul în lumina reflectoarelor, însă se pare că s-au săturat să fie în centrul atenției și au făcut o schimbare radicală în viața lor. Așa au ajuns unele dintre ele să fugă departe de mirajul Capitalei și să se retragă într-o căsuță la țară, în modestie și simplitate. Florin Călinescu, Dan Bordeianu și Carmen Tănase sunt doar câteva dintre celebritățile care au surprins pe toată lumea, făcând acest pas.

Florin Călinescu are o fermă de animale la țară

După ce a renunțat la proiectul „Românii au talent” și s-a retras din televiziune, Florin Călinescu a dat viața agitată din Capitală pe căsuța de la țară. Fosta vedetă de la Pro Tv s-a mutat în casa părințilot din județul Argeș, comuna Babana, acolo unde are și o fermă de animale.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat, pentru că se ţinea de rele”, a declarat Florin Călinescu pentru Click.ro.

Pe de altă parte, actorul spune că duce dorul colegilor de la „Românii au talent”, însă nu își mai dorește să revină în proiect.

„Nu știu când o să mai revin în televiziune. Nu pot să spun că îmi este dor de proiectul „Românii au talent”. Îmi este dor de colegi, dar nu și de administrația de acolo. Eu nu mai am răbdare și nervi pentru așa ceva. Acum m-am mutat la țară, sunt bine”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

VEZI ȘI: CUM SE DESCURCĂ DAN BORDEIANU LA ȚARĂ CU FAMILIA. ACTORUL A RENUNȚAT SĂ LOCUIASCĂ ÎN BUCUREȘTI DE 10 ANI

Dan Bordeianu s-a mutat în casa pe care tatăl său i-a lăsat-o moștenire

Dan Bordeianu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, s-a mutat împreună cu familia la Brănești, în casa pe care a deținut-o tatăl său. Fostul partener al Adelei Popescu nu a făcut o schimbare doar în acest sens, ci și una radicală de look. Acum poartă barbă și pare puțin mai apăsat de griji.

„Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră.

Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a mărturisit Dan Bordeianu pentru Formula As.

CITEȘTE ȘI: CARMEN TĂNASE, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE. CARE ESTE SINGURUL ALIMENT PE CARE ACTRIȚA ÎL CONSUMĂ ÎN FIECARE ZI

Carmen Tănase s-a mutat la țară în urma dorinței fiului ei

Carmen Tănase a căutat timp de 6 luni o casă la țară. Actrița a luat această decizie în urma dorinței fiului său, iar acum cei doi locuiesc împreună. Deși Tudor se mutase din casa părintească după ce a devenit major, băiatul s-a hotărât să se întoarcă lângă mama sa care este mulțumită de această alegere.

„M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum.

Dacă se putea îmi luam un apartament în Centrul Vechi, acolo unde e muzică. Pe mine nu mă deranjează bubuielile, muzica tare. Cu evenimentele astea lucrurile s-au schimbat total.

Nu mai e nimic din ce era înainte. El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela simplu, firesc, normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe. Altă dată aș fi zis să mă lase cu țara lui.

Avem pădure. E viață. Avem râu vis-a-vis de casă. În spatele casei vin căprioare. Am niște vecini de treabă, care iubesc animalele. Eu nu voiam vecini, dar sunt oameni mișto”, a mărturisit Carmen Tănase în podcast-ul lui Mihai Morar.