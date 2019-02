Florin Chilian, fire răzvrătită: ”Au vrut să mă declarare nebun cu acte!”

Florin Chilian este recunoscut pentru firea sa răzvrătită și pentru nonconformismul său. Încă din tinerețe, artistul a trecut prin multe episoade tensionate, iar pe blogul său a povestit în întâmplare din vremea când avea doar… 19 ani.

În stilu-i caracteristic, Florin Chilian rememorează momentul în care își luase serviciu la o întreprindere.

“Îmi luasem un job la o întreprindere, IACSIM se numea. Atunci au vrut să mă declare nebun cu acte în regulă, ca să îmi poată desface contractul de muncă. De ce? M-am certat cu toți, mai puțin cu șeful meu, inginerul Dumitru Botez cu care am avut o relație specială. I-am făcut de c… cu toată doctrina lor, am făcut mișto de limbajul lor de lemn, am intrat în ședință peste ei”… Acum, pe bune, numai un “nebun” ar fi avut curajul să ia peste picior tovarășii și limba lor de lemn”.

Citește și: FLORIN CHILIAN, PRIMELE DECLARAŢII DUPĂ CE A AJUNS PE MASA DE OPERAŢIE: „AM STAT SUB OBSERVAŢIE O NOAPTE ŞI, DUPĂ ATÂTA AMAR DE VREME…”. CUM S-A FOTOGRAFIAT PE PATUL DE SPITAL

Florin Chilian: ”Am trăit într-un canal timp de un an de zile”

Deși pare incredibil, Florin Chilian a avut o viață foarte tristă și plină de neajunsuri, a fost obligat să fure pentru a avea ce să mănânce, a trăit, timp de un an de zile, într-un canal. Și niciodată nu s-a gândit că va deveni celebru.

„Am trăit într-un canal timp de un an de zile. Mâncăm 5-6 bomboane pe zi şi atât. Cineva mi-a înfundat pe gât mămăligă cu lapte şi am ajuns la urgenţă la spital, apoi n-am mâncat zeci de ani mămăligă. Eram pe străzi, umblăm pe străzi încercând să facem rost de bani să mâncăm. Eram nevoit să fur să am ce mânca, am trăit în canal şi sunt acum, la zece metri de locul ăla dar nu vreau să mă uit acolo. Nu m-am văzut niciodată căsătorit, nu voiam să am un copil, aveam o spaimă. N-am crezut că ă să ajung aici vreodată.”a mărturisit artistul într-o emisiune tv.

Citește și: FLORIN CHILIAN, SCANDAL CU MIHAI POCORSCHI: „ÎI TRÂMBIŢA MOARTEA LUI GABRIEL COTABIŢĂ PE LA INTRĂRILE SPITALULUI, ANUNŢÂNDU-ŞI VIITOARELE CONCERTE, IAR ACUM…”